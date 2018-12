Regione, tutte le misure approvate in Giunta

La Giunta della Calabria si è riunita oggi alle 15 nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro.

"Durante la riunione, presieduta dal Vicepresidente Francesco Russo, con l'assistenza del Segretario Generale della Giunta Ennio Apicella, sono stati adottati alcuni provvedimenti.

La Giunta ha autorizzato la costituzione in giudizio della Regione Calabria innanzi alla Corte Costituzionale contro l'impugnativa del Consiglio dei Ministri della legge regionale n.37 del 2/10/2018 (legge sismica) recante modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015 n.37.

Su proposta dell'Assessorato al Bilancio sono stati approvati il documento di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e il bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021. La giunta ha anche assunto il bilancio di previsione dell'ente per i parchi marini regionali 2018-2020.

Su proposta dell'Assessorato all'Ambiente la giunta ha autorizzato l'approvazione del criterio localizzativo "fattore di pressione" in attuazione della deliberazione del Piano regionale della gestione dei rifiuti".