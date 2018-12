Siclari (FI): “Zero investimenti da parte del Governo per le infrastrutture del Sud”

«Cosa c'è da festeggiare sabato se nella Manovra presentata dal Governo si prevede la crescita dell'1%? Un dato nettamente in calo rispetto alle previsioni e che certifica, purtroppo, la "recessione". Cosa dicono alle famiglie per dare loro il sorriso come spesso annunciato da Di Maio? Vorrei sapere perché dovranno sorridere considerando l'aumento importante dell'IVA che pagheranno tutte le famiglie con ogni acquisto che faranno, dai generi di prima necessità al resto, oltre la luce ed il gas già aumentati dell'8%; il blocco del turn over fino al prossimo Natale; l'eliminazione del credito di imposta al Sud; l'eliminazione del super ammortamento; eco tassa per tutte le macchine; hanno bloccato l'indicizzazione delle pensioni lorde di 1.500 euro a chi ha sempre lavorato e pagato le tasse; reddito di cittadinanza di 100 euro per gli italiani mentre gli stranieri avranno molto di più; zero investimenti per le infrastrutture del Sud e molto altro".

"L'unica cosa che ha abolito questo Governo è il "Governo del camminamento" perché non è altro che il proseguo del Governo Monti, più tasse, più sacrifici mentre tutto il resto si aggrava: la povertà, la disoccupazione, la recessione, e, soprattutto, produrrà effetti distruttivi per il paese e per i cittadini che pagheranno il prezzo più alto dell'incompetenza del cinque stelle». Lo dichiara, attraverso una nota, il senatore calabrese di Forza Italia Marco Siclari.