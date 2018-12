“Tav? Priorità sono ferrovie e collegamenti con Calabria e Sicilia”

La priorita' del Governo deve essere "costruire ferrovie nel Sud e i collegamenti con Sicilia e Calabria". Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, commentando la querelle che riguarda al realizzazione della Tav.

"Benissimo sia le piazze Si Tav che quelle No Tav, ma non e' che da presidente della Camera ho cambiato idea da quella prima manifestazione nel 2005 a cui andai con Grillo e Casaleggio", ha spiegato la terza carica dello Stato. "Un'idea oggi rafforzata: i flussi progettati allora, come quello sul ferro, che era di 17 milioni originariamente, di 8 milioni negli anni '90 e siamo invece a 3 milioni di tonnellate, meno che nel 1994. La Torino-Lione sulla base di quei dati non serve piu'. Non e' una priorita. La rinnovata forza della societa' civile e' positiva, sono molto contento se ci sono proteste non violente, piazze piene che si esprimono in liberta' di espressione su temi fondamentali del presente".