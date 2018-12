Indolfi neo presidente della Società Italiana di Cardiologia, Pacenza: “Orgoglio per la Calabria intera”

Il Delegato del Presidente della Giunta Regionale in materia sanitaria, Franco Pacenza, appresa la notizia dell'insediamento di Ciro Indolfi quale Presidente della SIC, Società Italiana di Cardiologia, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Nel momento in cui si accinge ad assumere la presidenza della Società Italiana di Cardiologia, rivolgiamo al neo Presidente Ciro Indolfi gli auguri più vivi e sinceri affinché possa portare avanti, dall'alto della propria esperienza professionale e del suo comprovato valore scientifico, il prestigioso incarico. Il fatto che Indolfi abbia scelto di svolgere proprio in Calabria parte significativa della propria importante attività scientifica, professionale e didattica, quale Professore Ordinario e Direttore della Cardiologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, dà lustro all'intera attività accademica dell'Ateneo e riempie di orgoglio la Calabria intera".

"Siamo assai fiduciosi - prosegue Pacenza - sull'azione del presidente Indolfi che, puntando all'affermazione delle migliori energie professionali ed alla valorizzazione dei cardiologi più giovani, raggiunga con successo l'ambizioso obiettivo di maggior valorizzazione del ruolo della più antica e prestigiosa Società scientifica dei cardiologi italiani, soprattutto in direzione di una forte implementazione del ruolo delle facoltà di medicina e delle Scuole di specializzazione, in particolare in cardiologia, anche considerata l'urgenza determinatasi nell'attuale momento delicato della sanità italiana e meridionale in particolare".