Agricoltura, indennità per zone soggette a vincoli naturali: pubblicati gli elenchi regionali definitivi

Il Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari informa che sul portale istituzionale www.calabriapsr.it sono state pubblicate le graduatorie definitive della Misura 13" Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", annualità 2018, insieme al relativo decreto.

La dotazione finanziaria autorizzata dalla Commissione Europea per la Misura 13 - composta da due interventi, 13.1.1 "Indennità compensative a favore delle zone montane" e 13.2.1 "Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane" - è di 10 Milioni di Euro, e che le domande ritenute finanziabili sono in totale 21.577. In particolare, per l'intervento 13.1.1 le domande finanziabili sono 12.251, mentre per il secondo intervento sono 9326.

Il consigliere regionale con delega all'agricoltura Mauro D'Acri esprime soddisfazione "perché – afferma - il lavoro di istruttoria delle domande di aiuto a valere sul Programma di sviluppo rurale procede senza sosta e gli agricoltori calabresi potranno fare affidamento sulle risorse comunitarie, per il mantenimento delle attività agricole nelle zone montane e svantaggiate del territorio regionale, che costituiscono un patrimonio da valorizzare al meglio. Questa Misura del PSR è parte integrante della strategia regionale di salvaguardia delle aree interne".

Per il dirigente generale del Dipartimento agricoltura Giacomo Giovinazzo "si tratta di una Misura della massima importanza in quanto – precisa - il premio assegnato alle aziende agricole che operano in territori svantaggiati ha il duplice scopo di sostenere gli imprenditori e di tutelare gli ecosistemi naturali e paesaggistici, la biodiversità e l'ambiente, contribuendo a garantire la sostenibilità economica di queste preziosissime aree e riducendo i rischi idrogeologici e di incendi".

La Misura 13 sostiene il permanere dell'agricoltura in montagna e nelle zone definite "svantaggiate", tra le quali zone collinari di minore altitudine, pendii molto scoscesi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature di lavoro specifiche altamente costose, fondi agricoli scarsamente accessibili o altamente frammentati, zone soggette a dissesto idrogeologico.

La continuità nell'erogazione dei servizi eco-sistemici forniti dall'agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario), consente inoltre di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli del maggiori costi sostenuti, valorizzando allo stesso tempo i prodotti di montagna e delle aree svantaggiate.