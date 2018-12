L’appello di Corbelli (Diritti Civili): “Sia consentito a Oliverio di consegnare lavori per Cimitero Internazionale dei Migranti”

Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, chiede al giudice di Catanzaro, competente sul caso del Governatore calabrese, di "consentire al presidente Mario Oliverio di essere (com'era previsto) sabato mattina, 22 dicembre, a Tarsia per dare il via al Cimitero Internazionale dei Migranti, grande opera umanitaria che darà dignità alle vittime dei tragici naufragi".

Sabato mattina, 22 dicembre, "saranno consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria ed entrerà materialmente in campo la ruspa sulla collina della Pace".

"In questo luogo molto bello e fortemente simbolico – spiega Corbelli - sorgerà, su un'area di oltre 28mila mq, la grande opera umanitaria che sarà intitolata al bambino siriano Aylan Kurdi. Il programma inizialmente previsto ha subìto delle modifiche a seguito del provvedimento che ha colpito il Presidente della Regione, Mario Oliverio, colui che ha fortemente voluto questa grande opera sostenendo, sin dall'inizio, la lunga, ininterrotta battaglia di Diritti Civili, iniziata oltre 5 anni fa, subito dopo la tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Doveva per questo essere il Governatore a posare la prima pietra di quella che deve giustamente essere considerata la sua grande opera umanitaria. Per questo – prosegue Corbelli - ho deciso oggi di rivolgere un appello pubblico al giudice competente. Non posso neppure semplicemente immaginare e accettare che, dopo una battaglia lunga 5 anni, da Oliverio sempre sostenuta sin dal primo momento, il giorno in cui il comune di Tarsia darà il via ai lavori (finanziati dalla Regione Calabria) venga di fatto impedito al Presidente di essere presente per la posa della prima pietra. Consentirgli di dare il via ai lavori della sua straordinaria opera – conclude Corbelli - è il minimo che si possa fare nei confronti di un Presidente perbene, un uomo delle Istituzioni che ha sempre onorato, con passione e onestà il mandato elettorale".