Calabria Dona, il 21 Dicembre portiamo musica e doni in tutta la Calabria nei centri per disabili e nei centri per lo spettro autistico

Calabria Dona... è l'iniziativa di "Calabria Sona" che porta lo spirito della festa in luoghi "particolari" in collaborazione con i tanti artisti e le associazioni del territorio. Quest'anno verranno coinvolti i centri per disabili e centri per lo spettro autistico. Da Cosenza a Reggio Calabria, da Catanzaro a Crotone, da Corigliano Calabro a Lamezia Terme tanti artisti coinvolti per questa iniziativa anche nel 2018. Calabria Dona rappresenta La Calabria che Suona ogni giorno con il cuore! Gli artisti saranno impegnati ad intrattenere e a portare alcuni doni alle famiglie, agli operatori ma soprattutto ai bambini.

I centri coinvolti in contemporanea il 21 Dicembre saranno: Associazione A.S.D. Lucky Friends di Lamezia Terme, Associazione Heart Arte Accademy di Mendicino (CS), A.S.D. Nemo di Cosenza, Associazione di Volontariato Agiduemila di Reggio Calabria, Centro Lucrezia di Catanzaro, Centro Marianna D'Agostino Coop. Shalom e Associazione Autismo KR a Crotone, Centro diurno per minori e ragazzi diversamente abili "Guardo oltre" di Vibo Valentia, Onlus Anffas Corigliano-Centro Socio Educativo di Corigliano Calabro (CS).

Gli artisti che con la loro sensibilità hanno parteciperanno a Calabria Dona sono: Valentina Balistreri - Ilenia Filippo - Le Muse del Mediterraneo - About Tarantella - Carmine Sangineto - Svapurati – Lenigma - Folk 'n Roll - Parafonè - Francesco Giannini - Tarantella No Stop - Ciccio Nucera - Peppe Sapone - Davis Muccari - Behike Moro - Nino Stellittano - Saverio Fortugno - Skapizza - Checco Pallone – Rosa Elettivo.

Si sono unite alla solidale "carovana" anche le classi 5A e 5B dell'I.C. Papanice scuola primaria plesso Margherita di Crotone, il Coordinamento Telethon Raffaele Marasco e l'azienda agricola PATEA che consegnerà squisite e salutari caramelle al bergamotto ai giovani spettatori.

L'evento è inserito nei progetti nazionali "aspettando la festa della musica 2019"..