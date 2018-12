Oliverio indagato, Corbelli (Movimento Diritti Civili): “Vicinanza al presidente della Regione”

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, esprime "solidarietà e forte vicinanza al Presidente Mario Oliverio", che definisce "una persona onestissima, al servizio della Calabria, un autentico galantuomo e un grande amico del Movimento Diritti Civili che sta consentendo la realizzazione a Tarsia della più grande opera umanitaria legata alla tragedia epocale dell'immigrazione, il Cimitero internazionale dei Migranti, i cui lavori, lo stesso Governatore avrebbe dovuto, in questo fine settimana, simbolicamente iniziare con la posa della prima pietra".

"Oggi invece il Presidente Oliverio si ritrova colpito da questo provvedimento che non voglio neppure commentare, che gli impedirà – dice il leader del Movimento Diritti Civili - di poter essere presente tra pochi giorni a questo storico evento. Certo di interpretare la volontà del Presidente Oliverio vado avanti lo stesso e porterò a compimento questa opera universale, che rappresenta il volto vero, pulito, onesto, accogliente e solidale della Calabria e del suo Governatore. Apriremo lo stesso, così come previsto, in questo fine settimana, il cantiere della pace e poseremo io e il sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, la prima pietra".

"Esprimo la mia totale, incondizionata solidarietà e affettuosa vicinanza al presidente Oliverio, una persona di assoluta moralità e onestà, impegnato – prosegue Corbelli - con passione e competenza ad affrontare e cercare di risolvere i tanti, gravi, drammatici problemi della nostra regione".