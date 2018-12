Callipo: “Premio di produzione a tutti i dipendenti”

Ascolto, visione e azione: sono questi i "mattoni" che hanno portato in 105 anni alla costruzione della filosofia di "impresa Callipo". L'ascolto, intercettando da sempre le esigenze delle risorse umane per soddisfarle, la visione d'impresa basata fin dalla fondazione nel 1913 sul principio "la qualità innanzitutto" che è rimasta inalterata da cinque generazioni, infine, la capacità di mettere in atto azioni concrete attraverso una politica di welfare articolata e integrata nella strategia aziendale.

Un modello d'imprenditoria sana e illuminata quella di Pippo Callipo, che crea valore sul territorio diventando un modello virtuoso d'impresa del Sud. La conferma arriva anche dai risultati positivi e dalla crescita costante che accompagna lo sviluppo del brand Callipo. Il 2018 si chiuderà con un fatturato di € 57.865.000, con un incremento del 10,7% rispetto al 2017.

Risultati positivi che l'azienda ha deciso, per il quarto anno consecutivo, di condividere con tutte le maestranze attraverso l'erogazione di un premio di produzione di € 800 per ciascun lavoratore della Giacinto Callipo Conserve Alimentari e Callipo Group. Inoltre, per ricompensare la fedeltà dei dipendenti delle aziende del Gruppo che hanno compiuto 25 anni di servizio (i cosiddetti "senatori") è stato confermato un premio aggiuntivo di € 500 per i soli collaboratori che hanno raggiunto questo traguardo nel corso del 2018. I "bonus", produzione e fedeltà, ammontano ad un valore totale di € 200.000,00. L'annuncio ai lavoratori è stato effettuato nel corso di un incontro avvenuto oggi con la Cisl presso lo stabilimento produttivo Callipo.