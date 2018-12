Oliverio indagato, Giudiceandrea (DeP): “Dimostrerà la sua estraneità ai fatti”

"Ho appreso questa mattina dell'obbligo di dimora nei confronti del Presidente della giunta regionale Mario Oliverio che qualcuno, scioccamente e in maniera strumentale, sta confondendo con gli arresti domiciliari. Per mia cultura sono garantista sempre, ancora di più in questo caso. Massimo rispetto per l'operato della magistratura ma sono sicuro che Mario Oliverio dimostrerà al più presto la sua totale estraneità ai fatti".

Lo afferma in una breve nota il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea, a seguito dell'operazione anticorruzione della Dda di Catanzaro che ha coinvolto il governatore della Calabria Mario Oliverio, raggiunto dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora con l'accusa di abuso d'ufficio.