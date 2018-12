Comitato Difesa Consumatori: "Esterrefatti per coinvolgimento Oliverio in inchiesta anticorruzione"

"Alle ore 14.30 dovevano essere aperti i lavori per celebrare 'La giornata della trasparenza 2018' un importante appuntamento annuale presso la Sala Verde della Cittadella Regionale e noi di Comitato Difesa Consumatori eravamo tutti pronti, già accreditati per intervenire come soggetti portatori di interesse diffuso a tutela dei cittadini consumatori- utenti calabresi ma, le notizie dell'ultima ora riguardante le misure restrittive a carico della classe politica e dirigenziale dei vertici della Nostra Regione ci hanno lasciato impietriti ed esterrefatti". Lo ha dichiarato Pietro Vitelli, legale rappresentante del Comitato Difesa Consumatori e aggiunge: "In tale clima la Calabria se non si dota di persone valide, oneste ed a servizio dei calabresi potrà solo ed esclusivamente godersi le bellezze naturali che da qualche Entità Suprema ci sono state consegnate.

Dettagli Creato Lunedì, 17 Dicembre 2018 13:45