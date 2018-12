Dl Fisco, Governo battuto alla Camera su odg su porti Calabria

Governo battuto nell'aula della Camera, nella votazione di un ordine del giorno al Dl fisco sul sistema portuale della Calabria, presentato da Enza Bruno Bossio (Pd). L'odg ha ottenuto un parere favorevole con riformulazione da parte del governo. La deputata del Pd ha chiesto che fosse messo in votazione, ed è stato bocciato con 274 voti contrari e 178 favorevoli.

"Il governo e la maggioranza sono ormai in stato confusionale. Pur avendo accettato la riformulazione di un mio ordine del giorno, con parere favorevole del governo, ho chiesto di mettere comunque in votazione il mio odg riformulato. I parlamentari di Lega e Cinque Stelle, non avendo evidentemente chiare le prerogative parlamentari, votano contro l' ordine del giorno, bocciando di fatto il Governo". E' quanto afferma la deputata del Pd Enza Bruno Bossio.

"Ormai e' chiaro- aggiunge- che questo governo e questa maggioranza, in pieno panico politico, non hanno piu' la necessaria serenita' per andare avanti".