Azione Universitaria Calabria, Bruno lascia il coordinamento a Donnici

Nella giornata odierna giungono le dimissioni di Carmine Bruno da Coordinatore Regionale di Azione Universitaria Calabria. Dopo due anni di mandato in cui ha contribuito notevolmente alla crescita ed alla riorganizzazione del movimento in tutto il territorio regionale, lascia la guida di uno tra i più longevi movimenti universitari da sempre impegnato in tutti gli Atenei nella rappresentanza studentesca.

Assume il coordinamento regionale Domenico Donnici, ventitreenne mandatoriccese e studente di Economia all'Università della Calabria.

"È un motivo per me di grande orgoglio essere oggi neo-coordinatore di Azione Universitaria Calabria – si legge nella sua dichiarazione – c'è tanta voglia di iniziare questo nuovo percorso universitario e politico a fianco degli Studenti per farmi da loro portavoce e portare avanti nuove idee e programmi nei nostri Atenei". "Non posso che ringraziare e congratularmi con Carmine Bruno – si legge tra i ringraziamenti di Donnici - per l'assiduo impegno avuto ogni giorno e per la passione con la quale ha svolto in questi anni il suo operato".

"A noi il compito di conservare quanto costruito e osare ogni giorno per rendere ogni giorno più grande Azione Universitaria – conclude Donnici – realizzando un importante lavoro di coordinamento con i nuclei AU presenti nei tre Atenei Calabresi".