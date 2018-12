Lavoratori forestali, Flai-Cgil Area Vasta: "Rilanciamo proposte per la tutela del territorio"

"Proprio in queste settimane, lungo i territori delle province di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, i lavoratori forestali sono stati impiegati nella manutenzione della viabilità forestale e rurale, delle opere di raccolta delle acque superficiali, nella pulitura di pozzetti e tombini, in interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, nel recupero di aree di particolare valenza ecologica e ambientale per migliorare il drenaggio delle acque ed il convogliamento degli impluvi naturali, oltre che la rimozione di materiale vegetale e non, presente negli alvei e nei canali di raccolta, sia nei perimetri urbani che periurbani. Lavori questi importanti e fondamentali anche alla luce dei fatti alluvionali dei mesi scorsi che hanno colpito la nostra regione, segnandola drammaticamente. Un duro lavoro, dunque, fatto da lavoratori forestali impiegati dall'azienda Calabria Verde e dai Consorzi di Bonifica i quali pur tra mille difficoltà anche a livello organizzativo, si impegnano per contribuire col loro senso di responsabilità e con professionalità all'opera di prevenzione e salvaguardia idrogeologica ed ambientale dei nostri territori, e che dimostrano inequivocabilmente come questi lavoratori siano una preziosa risorsa. Il loro lavoro merita ancora una volta di essere riconosciuto per la sua valenza, e ci spinge, come Flai-Cgil Area Vasta di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, a sensibilizzare ed evidenziare come la cura del territorio e la sostenibilità ambientale formino il pilastro di un nuovo modello di sviluppo e di sicurezza: la nostra realtà, rende urgente la tutela, la salvaguardia, la prevenzione e il costante monitoraggio del territorio, particolarmente nelle zone di interesse rurale e boschivo, confermando l'importanza protettiva dei boschi e della vegetazione che, unitamente alla corretta gestione degli alvei fluviali e della viabilità rurale, costituiscono una reale difesa del territorio e del paesaggio".

"Come Flai-Cgil Area Vasta, allora, riteniamo necessari degli interventi nell'ambito di una nuova politica forestale, costruita su obiettivi di più ampio respiro, siano essi protettivi, economico-produttivi e sociali e totalmente innovativi rispetto alla marginalità in cui il settore è stato relegato sino ad oggi. Per questo, crediamo opportuno rilanciare le nostre proposte per elaborare un sistema agro-ambientale-forestale fondato certamente sulla reale tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità contro dissesto e desertificazione, ed anche con la riqualificazione, la stabilizzazione ed il miglioramento delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori forestali, garantendo anche il ricambio generazionale. Occorre stabilizzare e qualificare il lavoro e immettervi energie fresche e nuove professionalità. Tutte questioni, per le quali, come Flai-Cgil Area Vasta, puntiamo ad avere la massima attenzione del governo regionale, passando dagli enti locali, per finire al governo nazionale". Lo dichiara, in una nota, Battista Platì, segretario generale Flai-Cgil Area Vasta CZ-KR-VV.