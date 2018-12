Le clementine calabresi per i bambini di Amatrice

"Quest'anno saranno tre le scuole di Amatrice e di Cittareale (Rieti) che riceveranno le nostre clementine, che sono le piu' buone del mondo!". Lo dice, riporta l'Agi, con orgoglio Aldo Salatino, che guida un'azienda agricola di Corigliano Rossano (Cosenza) dal nome evocativo: "Perseverantia". Salatino ha lanciato l'iniziativa di solidarieta' "Adotta un clementino per Amatrice", a favore delle popolazioni colpite dal terribile terremoto. "E' stata la Coldiretti a metterci in contatto con le scuole di Amatrice e Cittareale, dopo il sisma, - dice Salatino all'Agi - e siccome c'era bisogno anche di cibo, abbiamo deciso di trasformare, nel senso della solidarieta', la nostra campagna di "adozione" di un albero. Lo facciamo con le clementine e anche con gli ulivi, anche se questi sono di meno. Normalmente funziona cosi': ognuno, con 50 euro, puo' adottare un albero di clementine e noi gli mandiamo a casa 25 chili di frutti e un certificato di adozione personale della pianta. Abbiamo adesioni da tutta Italia. Ma per Amatrice, per ogni adozione che riceviamo, spediamo invece il doppio dei frutti, due pacchi da 25 chili, a due diversi bambini delle scuole primarie o dell'infanzia". "Quest'anno saranno 150 i bimbi che riceveranno le nostre clementine. Loro ci mandano poi le loro foto e noi conosciamo solo i loro nomi, - spiega Salatino - neanche i cognomi, per la privacy. Ma ci basta per ripagarci".

Dettagli Creato Mercoledì, 12 Dicembre 2018 18:06