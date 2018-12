“Droga dello stupro” nelle discoteche di Bologna: c’è un cosentino tra gli arrestati

Piu' di tre litri di Ghb, il potente acido conosciuto come 'droga dello stupro', e altre sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a Bologna dai Carabinieri, in un'indagine che ha portato all'arresto di quattro persone per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un uomo di 48 anni di Bologna e di un 38enne di Cosenza, con piccoli precedenti, e di due incensurati, un 52enne di Parma e un 43enne di Trieste. Secondo gli investigatori, i quattro indagati sono tutti professionisti 'insospettabili' che avrebbero piazzato le droghe in alcune discoteche della citta'.

L'indagine del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro e' partita da informazioni 'confidenziali' raccolte tra i frequentatori di alcuni noti locali notturni ed e' proseguita con pedinamenti e attivita' di osservazione. Gran parte del Ghb (nascosto dentro flaconi di detergente) era a casa del triestino, ma ulteriori 300 ml della stessa sostanza erano nelle abitazioni degli altri arrestati. Il valore sul mercato del quantitativo di Ghb sequestrato e' stimato sui 150mila euro. Nelle perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato anche alcuni grammi di cocaina, mefedrone e pentedrone e 10mila euro in contanti (il denaro a casa del cosentino). Degli arrestati due sono ai domiciliari, uno in carcere in attesa delle convalida e l'ultimo ha ricevuto un divieto di dimora.