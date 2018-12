“La Calabria dell’anti ‘ndrangheta”, domani la giornata di studio a Catanzaro con il capo della Dna Cafiero De Raho

Una giornata di studio sui fenomeni mafiosi e sulla legge regionale n. 9 del 2018 con il contributo di autorevoli relatori ed esperti.

Questo il significato dell'iniziativa "LA CALABRIA DELL'ANTI 'NDRANGHETA", promossa dalla Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria del Consiglio regionale, in programma domani 13 dicembre all'auditorium Casalinuovo di Catanzaro, con inizio alle ore 9.30 e conclusione dei lavori alle 18.30.

Porteranno i saluti istituzionali il presidente della Commissione regionale contro la 'ndrangheta Arturo Bova, il governatore della Calabria Mario Oliverio, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, il sindaco della città capoluogo di regione Sergio Abramo e il senatore Nicola Morra presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

"L'evento - rende noto il presidente della Commissione regionale contro la 'ndrangheta Arturo Bova - che vedrà anche la partecipazione del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho sarà occasione anche per illustrare ed approfondire la prima legge anti 'ndrangheta votata dalla Regione Calabria (la n. 9 del 2018) recante: 'Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza'. Un testo articolato e completo - conclude - diretto a contrastare il fenomeno mafioso e corruttivo attraverso varie misure di prevenzione volte a favorire lo sviluppo della legalità e della cittadinanza responsabile".