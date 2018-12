Consiglio regionale, dalla prima Commissione ok a testo di legge su superamento duplicazioni disposizioni normative

La prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale", presieduta dal consigliere Franco Sergio (presente Mariano Calogero, dirigente dell'Ufficio Legislativo della Giunta), ha approvato all'unanimità, nel corso della seduta odierna, un testo di legge risultato di tre distinte iniziative legislative finalizzate a superare problematiche applicative ed evitare inutili duplicazioni delle disposizioni normative previste. L'intervento di novellazione normativa nasce, infatti, dall'esigenza, in particolare, di recepire alcuni rilievi da parte del Governo e di rispettare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Ancora, l'organismo si è soffermato sulla proposta di legge del consigliere Morrone che introduce "il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi per i cittadini dell'Unione Europea residente in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza". Al riguardo, il presidente Sergio ha così motivato il rinvio. "Condivido la proposta nello spirito e nei contenuti, ritenendo assolutamente giusti il principio di equità e la possibilità di estendere il diritto a tutti i livelli istituzionali – ha detto Sergio-. Ed è anche significativo che sia la Calabria ad assumere il ruolo di regione capofila nel farsi promotrice di questa iniziativa di valore culturale e sociale. Ma, prima ancora di procedere in tal senso, vanno superati problemi di natura procedurale, compiendo un passaggio preliminare: la modifica dello Statuto".

Hanno partecipato al dibattito i consiglieri: Mirabello, Morrone, Nucera e Pedà.