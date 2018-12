Riconoscimento per associazione "Basta vittime sulla statale 106 jonica", la soddisfazione di Siclari (FI)

"Il lavoro svolto da associazioni come "Basta vittime sulla S.S.106" è fondamentale anche per chi fa politica perché grazie al loro contributo e al loro costante impegno, fungono da pungolo e da stimolo a chi, come me, ha a cuore le sorti della nostra Calabria".

Il senatore forzista Marco Siclari plaude all'importante riconoscimento ottenuto dall'associazione "Basta vittime sulla S.S.106" che si è classificata tra le quattro finaliste del "Good lobby awards 2018" per l'impegno innovativo e di forte impatto con le autorità locali.

"Ritengo fondamentale il lavoro fatto dall' associazione e reputo meritatissimo il riconoscimento che ha ottenuto", ha concluso il senatore azzurro.