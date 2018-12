Mobilità elettrica, Greco (OP): "Bene approvazione in Quarta Commissione"

Nella seduta odierna, 10 dicembre 2018, la IV Commissione consiliare della Regione Calabria ha approvato la proposta di legge a firma del consigliere regionale Orlandino Greco recante "Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture".

"Con l'approvazione nella IV Commissione consigliare regionale della mia proposta di legge per la diffusione della mobilità elettrica, la Calabria fa un passo nel futuro e si adegua alle regioni europee all'avanguardia nell'ambito della mobilità sostenibile". A dichiararlo è il consigliere regionale Orlandino Greco.

"In diverse aree della regione i livelli di inquinamento atmosferico registrano dati in crescita, specialmente nei centri urbani più popolosi, caratterizzati da spostamenti di breve o media distanza ed in prossimità delle zone industriali. Con la proposta di legge approvata questa mattina si intende favorire la diffusione della mobilità elettrica per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e salvaguardia dell'ambiente, diminuire i rischi per la salute dei cittadini, ridurre il consumo di combustibili fossili, promuovere l'utilizzo di sistemi di propulsione alternativa, incrementare il numero circolante di veicoli elettrici.

Il traffico veicolare regionale si muove quasi unicamente con l'utilizzo di veicoli che si alimentano con combustibili fossili, risorse destinate ad esaurirsi in tempi relativamente brevi in totale contrasto alle strategie Europa 2020 che mirano a promuovere mezzi a basso impatto ambientale. La proposta di legge rappresenta il tentativo di favorire il mercato dei veicoli a trazione elettrica dando slancio a un nuovo settore che potrebbe portare nuovi investimenti, rilanciare il mercato degli autoveicoli e creare occupazione.

Tra i provvedimenti più importanti della proposta di legge: un contributo di 3000€ per chi acquista un mezzo elettrico e rottama un veicolo a propulsione endotermica; incentivi del 20 per cento del costo di conversione di un veicolo a propulsione endotermica con un veicolo alimentato esclusivamente con energia elettrica; l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni per gli acquisti di mezzi elettrici nel 2019.

Con l'approvazione della proposta di legge la Calabria dimostra di saper guardare al futuro puntando e investendo importanti risorse sulla sostenibilità ambientale, un tema sempre più al centro del dibattito mondiale".