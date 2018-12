L’associazione “Basta vittime sulla SS 106” tra le 4 finaliste del “Good lobby Awards 2018”

The Good Lobby è una piattaforma di esperti volontari molto famosa in Europa che mira a creare partnership per attività d'interesse pubblico, basata sulla condivisione a livello europeo di competenze di alto profilo, a disposizione della società civile.

Per assecondare i propri intenti The Good Lobby ha istituito il premio "Good Lobby Awards" (suddiviso in 7 diverse categorie), che celebra l'impegno democratico di associazioni, singoli individui, gruppi di cittadini o imprese sociali, riconoscendo le iniziative e le azioni innovative che rendono migliori le nostre comunità in termini di democrazia, giustizia sociale e accesso universale ai diritti e che riescono a vincere le difficoltà di un intero continente promuovendo cittadinanza attiva e coesione.

I "Good Lobby Awards" sono, quindi, una celebrazione annuale di progetti, iniziative e campagne guidate da cittadini impegnati a fare pressioni per il cambiamento ma è anche un momento in cui vengono esaltate esperienze, individui provenienti da diversi percorsi di vita e organizzazioni che hanno sostenuto con successo il cambiamento sociale.

The Good Lobby ha reso noto che l'Associazione di Volontariato "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" è una tra le quattro finaliste del "Good Lobby Awards 2018" nella categoria "Citizen Lobbyists Award".

Nella comunicazione formale pervenuta all'Associazione The Good Lobby scrive di aver "ricevuto una risposta travolgente da tutta Europa" in termini di "segnalazioni" relative a chi dover selezionare nelle sette categorie del "Good Lobby Awards 2018" e di aver scelto l'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" (unica in Italia insieme a B-corp Italy selezionata per la categoria "Pro bono professionals of the year), "per il lavoro e gli sforzi compiuti per il progresso del bene pubblico e per l'impatto sociale del lavoro svolto che riteniamo giusto riconoscere e celebrare".

"L'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" – continua la nota di The Good Lobby – è stata selezionata tra le 4 finaliste dalla nostra giuria sulla base dei seguenti criteri: impegno innovativo e di forte impatto con le autorità locali e nazionali, collaborazione creativa e condivisione delle competenze nella società, impegno e dedizione eccezionali per l'interesse pubblico".

La giuria del "Good Lobby Awards 2018" include membri della società civile europea, filantropi, accademici, professionisti e personalità del mondo dell'arte e della cultura. I premi verranno consegnati durante una cerimonia che si terrà il 12 dicembre 2018 dalle 16:00 alle 20:00 presso il Comitato Economico e Sociale Europeo, Rue Van Maerlant 2, 1000 Bruxelles.

Per ragioni di carattere economico l'Associazione di Volontariato "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" non potrà partecipare alla prestigiosa cerimonia finale del "Good Lobby Awards 2018" nel corso della quale è data la possibilità ai finalisti di mostrare il proprio lavoro a un pubblico più vasto sia di persona che online (come ha scelto di fare l'Associazione), per sensibilizzare sul proprio contributo e sui risultati ottenuti.