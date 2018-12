I deputati di Forza Italia: "Ok a nostro odg su precari calabresi. Governo rispetti impegni"

"Siamo molto soddisfatti per l'accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno a sostegno dei lavoratori ex Lsu-Lpu della Calabria", lo annunciano n una nota, Jole Santelli, Roberto Occhiuto, Francesco Cannizzaro, Maria Tripodi, Maurizio D'ettore. I Deputati di Forza Italia, che aggiungono: "si tratta di un impegno preciso ed importante che seguiremo con molta attenzione affinché il Governo e la maggioranza tenga fede agli impegni assunti oggi e si proceda rapidamente verso una stabilizzazione definitiva di questi lavoratori e venga sanata una situazione di evidente ingisutizia. La questione dei 4500 lavoratori ex Lsu –Lpu calabresi, che lavorano a vario titolo in diversi enti, si trascina da troppo tempo. Forza Italia continuerà a seguire da vicino la vicenda, come ha fatto sino ad ora, affinché venga posto finalmente rimedio e si proceda rapidamente verso la stabilizzazione di tutti questi lavoratori che attendono da tempo".

