Tirocinanti della giustizia, Furgiuele (Lega): “Programmato vasto piano di assunzioni nel settore”

"Finalmente arrivano novita' di rilievo per quanto concerne il futuro dei tirocinanti del settore giustizia attraverso l'attuazione di misure volte a valorizzare le non poche professionalita' che si sono spese negli uffici giudiziari. Provvedimenti che riguarderanno anche la nostra regione". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Salvini Premier Domenico Furgiuele.

"Il Governo, infatti - prosegue - si impegna a dare certezze a chi ha svolto un tirocinio, grazie alle politiche di assunzione che il ministro promuovera' con le risorse finanziarie gia' stanziate e quelle programmate nella legge di bilancio. In questo modo sara' assicurata la massima valorizzazione delle competenze acquisite attraverso i percorsi formativi svolti negli uffici giudiziari. Ovviamente non e' previsto un automatismo per cui lo status di tirocinante garantira' l'assorbimento, ma il vasto piano di assunzioni programmato nel settore coinvolgera' tante delle persone che possono vantare un percorso formativo nell'ambito degli uffici giudiziari. Strutture che, soprattutto nella nostra regione, hanno bisogno di linfa nuova che agevoli il duro lavoro degli operatori di giustizia". "Una buona amministrazione della giustizia - conclude Furgiuele - passa del resto anche attraverso il potenziamento degli uffici. Ed e' anche su questo che continueremo a spenderci".