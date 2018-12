Segreteria Pd, Boccia: “Perché si è ritirato Minniti? Chiedetelo a Renzi…”

"Perche' Minniti si e' ritirato? Chiedetelo a Renzi. Io gli avevo consigliato di non candidarsi con gli apparati alle spalle che possono costringerti a compromessi". Lo dice a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del partito, al programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Perche' Minniti ha scelto di farsi da parte? "Si e' reso conto che quell'apparato non gli avrebbe consentito di fare il candidato come avrebbe voluto e si e' fermato. Da quello che ho capito voleva la garanzia che i suoi sostenitori sarebbero stati anche sostenitori del Pd dopo il Congresso".

Si dice che Renzi e una parte del Pd vogliano confluire in un partito che si ispira a Macron. "Il mio e' un modello di sinistra piu' vicino a Corbyn che Macron. Chi come Renzi dice una sciocchezza come 'bisogna chiedere scusa a Berlusconi' ha in testa un'altra idea di sinistra. A Renzi dico una cosa "Matteo resta e dai una mano alla ricostruzione del Pd. Se non hai intenzione di restare e' meglio una separazione consensuale e immediata". Secondo lei Renzi e' in grado di fare 'un passo indietro'? "Il Pd era nato al 33% con Veltroni, lui lo lascia al 18%: e' un fallimento senza precedenti e con lui fallisce un'intera generazione. Io vorrei che restasse per ricostruire il Pd con noi ma se cosi' non fosse glielo chiedo col cuore: non ci tenga ostaggio delle sue decisioni".