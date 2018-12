Regione: pubblicate graduatorie provvisorie del bando attività culturali 2018

Sono state pubblicate sul sito istituzionale delle Regione Calabria le graduatorie provvisorie per le tipologie 1.3 e 3.2 dell'Avviso pubblico per "la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali annualità 2018".

Le due azioni sono rivolte al sostegno di eventi innovativi e a progetti per la valorizzazione della cultura calabrese e delle personalità di rilievo della storia della regione. Per la tipologia 1.3 ciascuna proposta, avanzata da associazioni, enti pubblici o imprese, potrà ricevere un cofinanziamento fino a un massimo dell'80% delle spese ammissibili del valore di 20.000 euro per realizzare iniziative di animazione culturale e spettacolo, abbinate a beni culturali del territorio, che siano realizzate per la prima volta in Calabria o che non rientrino tra gli eventi storicizzati che vantano almeno tre anni di contributo regionale all'attivo.

Per la tipologia 3.2 i soggetti proponenti sono stati selezionati tra istituti culturali e associazioni attivi da almeno tre anni e che realizzano attività di studio e ricerche sulla storia e la cultura calabrese, con la produzione di testi, opere editoriali o audiovisivi. Tali azioni sono state pensate per differenziare e qualificare l'offerta culturale in Calabria e l'Avviso pubblico, già adottato nel 2017, ha contribuito a rivoluzionare il sistema di selezione e sostegno delle attività culturali nella regione, moltiplicando le occasioni di accesso ai contributi regionali.

Dalle graduatorie provvisorie emerge che per la tipologia 1.3 sono 106 su 218 i progetti che hanno superato la soglia dei sessanta punti minimi per accedere al contributo, mentre per la tipologia 3.2 risultano ammessi 25 progetti su 58.

I soggetti che volessero presentare istanza di riesame possono inviare apposita richiesta entro le ore 14:00 del 20 dicembre 2018.

Al termine della valutazione dei ricorsi eventualmente presentati all'attenzione del Dipartimento Istruzione e Attività Culturali, saranno pubblicate le graduatorie definitive e le indicazioni con l'assegnazione delle risorse per ciascun progetto, per il quale i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere un atto di adesione ed obbligo con l'Amministrazione regionale.