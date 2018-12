Adeguamento antincendio degli edifici scolastici, Provincia di Catanzaro partecipa al bando della Regione

La Provincia di Catanzaro aderirà alla manifestazione di interesse che sarà prossimamente indetta dalla Regione Calabria per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.

Il contributo economico che sarà richiesto dalla Provincia è di circa 1 milione e 400mila euro, da destinare a 14 istituti del Catanzarese. Nello specifico, gli interventi da effettuarsi riguarderanno i seguenti edifici: Ipsoceo (Botricello), liceo classico Galluppi (Catanzaro), Ipsct Maresca (Catanzaro), Itg (Catanzaro Lido), Iti Scalfaro (Catanzaro), Ite Pacioli (Catanzaro), Ls Fermi (Catanzaro Lido), Magistrale Fermi (Catanzaro Lido), Ls Galileo Galilei (Lamezia Terme), Itg (Lamezia Terme), Ite De Fazio (Lamezia Terme), Its Malafarina (Soverato), alberghiero (Soverato), Ls Guarasci (Soverato).

Sono già pronti i progetti di fattibilità tecnico-economica redatti dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio guidato da Floriano Siniscalco, relativi a ciascun edificio scolastico.

"La sicurezza nelle scuole – ha commentato il presidente Abramo – è un punto prioritario della mia agenda. E' fondamentale che tutti gli edifici del territorio godano di ciò che occorre affinché i nostri ragazzi siano al sicuro e coccolati da ambienti sempre più all'avanguardia. Il mio impegno sarà massimo nel cercare di non perdere nessun finanziamento pubblico volto al miglioramento delle strutture scolastiche, vista la ristrettezza economica con cui le Amministrazioni provinciali sono costrette a fare i conti".

Tre sono i requisiti di ammissibilità da rispettare affinché la richiesta di contributo sia valida: richiedere il contributo per un edificio scolastico già adeguato ai livelli minimi previsti dalle norme tecniche per la costruzioni oppure per un edificio scolastico oggetto di intervento di adeguamento sismico, i cui lavori sono in corso di esecuzione alla data di scadenza della domanda stessa; non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto; richiedere il contributo per un edificio scolastico avente una popolazione di studenti superiore a 100 unità.