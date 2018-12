Lsu-Lpu, l’Ugl: Serve stabilizzazione”

"Per quel che concerne la problematica che affligge circa 4500 LSU - LPU calabresi,l'Unione Generale del Lavoro della Calabria si sta adoperando alla risoluzione definitiva, volta alla stabilizzazione dei precari storici, si ritiene doveroso stabilizzare coloro che da lunghi 20 anni vivono ed operano quotidianamente in una situazione di precarizzazione del lavoro, non è più ammissibile .

La linea scelta dall'UGL Calabria è quella del dialogo con le forze politiche e le Istituzioni Regionali e Nazionali, ritenendo che la concertazione è la strada maestra da intraprendere da parte delle forze sociali. In attesa di ultime e positive risposte da parte del Governo Centrale e Regionale, si esprime la propria vicinanza a tutti i lavoratori Lsu-Lpu e alle loro famiglie". Lo scrive il segretario geneale Ugl Calabria, Ornella Cuzzupi.