Ex Lsu-Lpu, Wanda Ferro (FdI): “Sì a copertura finanziaria per agevolare stabilizzazione lavoratori”

"Gli impegni parlamentari legati all'esame della manovra di bilancio e ai relativi emendamenti mi hanno impedito di prendere parte all'incontro convocato dai sindacati sulla vertenza che riguarda gli Lpu e Lsu calabresi. Fratelli d'Italia è dalla parte di questi lavoratori, e chiede la copertura in finanziaria dei 50 milioni già allocati nelle manovre precedenti, risorse che devono essere storicizzate, e deroghe normative che possano agevolare il percorso di stabilizzazione".

"L'appello è soprattutto ai parlamentari della maggioranza, che fanno una bandiera del reddito di cittadinanza, ma che alla prova dei fatti negano il sostegno a chi ha lavorato per anni nella Pubblica amministrazione, impegnandosi in percorsi formativi nella prospettiva di un lavoro stabile e dignitoso". Lo dichiara, in una nota, la vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Wanda Ferro.