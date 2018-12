Finanziamento per l'Aeroporto dello Stretto, i dem: "Bene stanziamento, ma scali Lamezia e Crotone dimenticati"

"In una nota a firma dei deputati Federica Dieni, Dalila Nesci e Massimo Misiti, il Movimento 5 stelle si intesta un finanziamento per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria di 25 milioni di euro in due anni. L'emendamento, dapprima reso inammissibile per estraneità di materia, a seguito di un ricorso, è stato successivamente accettato con la motivazione dichiarata dal Presidente Borghi, del partito della Lega, che non si tratta di norma localistica 'visto che quello della città calabrese è un aeroporto internazionale. Il sostegno del movimento 5 stelle ad un emendamento presentato da un componente dell'opposizione, Francesco Cannizzaro di Forza Italia è una decisione politica che ha impegnato la maggioranza della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione". Lo dichiara, in una nota, l'esponente del Partito Democratico Sebastiano Barbanti, commentando l'approvazione dell'emendamento alla manovra in Commissione Bilancio della Camera, che permetterà all'Aeroporto dello Stretto di usufruire di un finanziamento in due anni di 25 milioni di euro. La somma verrà utilizzata per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dello scalo reggino.

"Premesso che qualunque forma di finanziamento finalizzata a migliorare la produttività e l'efficienza della nostra regione è ben accetta ed apprezzata, ben vengano gli stanziamenti per il "Tito Minniti". E parlando di aeroporti in Calabria, però, non si può – continua Barbanti - non pensare a quello principale della regione, ovvero quello di Lamezia Terme che, nonostante faccia registrare costanti incrementi di passeggeri, continua a non disporre delle risorse per la nuova aerostazione, prevista ormai da anni nel piano strategico ed indispensabile a consentire l'incremento del traffico passeggeri. Tutto questo è sicuramente noto ai deputati dell'intera regione ed anche a quelli di Reggio Calabria del Movimento 5 Stelle, ma il pensiero corre soltanto all'aeroporto di Reggio Calabria. A questo punto appare doveroso richiedere un chiarimento al deputato lametino della Lega Furgiuele e al deputato lametino del Movimento 5 Stelle di Lamezia D'Ippolito. Chiariscano gli onorevoli se il finanziamento appena approvato si configura come una lodevole assegnazione alla struttura 'sottocasa' per intervento dei deputati del territorio oppure se, come sembra emergere dalle parole del presidente Borghi, si tratta di un'erogazione per migliorare il trasporto in un aeroporto internazionale. In questo secondo caso, facciano valere il proprio ruolo, pensino anche loro alla propria città natale ed all'intera Calabria e si impegnino affinché siano assegnate appropriate risorse anche all'aeroporto di Lamezia Terme".

Ad insorgere all'indomani dell'approvazione dell'emendamento a favore dell'Aeroporto dello Stretto è un altro esponente dem, Nicodemo Oliviero, Responsabile nazionale dell'Agricoltura del PD, il quale scrive: "Nella travagliata, confusa, perfino pericolosa, manovra finanziaria che il governo prova ormai da tre mesi a far arrivare in porto nelle aule parlamentari, c'è la notizia dell'approvazione di un emendamento a firma di Cannizzaro, Occhiuto, Forza Italia, votato con convinzione dai parlamentari dei cinque stelle e della maggioranza. Nell'emendamento sono previsti 25 milioni, 15 per il 2019 e 10 per il 2020, per il rilancio dell'aeroporto di Reggio Calabria. Misura giusta, come sono giuste e opportune tutte le misure che sostengono i punti deboli e critici della nostra terra. In realtà finora quasi zero ha avuto la Calabria da questo governo. Quello che è del tutto inaccettabile e insopportabile, e che mette a rischio il futuro di un'intera area di questa regione è il fatto che è stato completamente dimenticato l'aeroporto di Crotone, per il quale per anni abbiamo combattuto lunghe e dure battaglie per farlo sopravvivere a tutti i venti di tempesta. Aeroporto che si mantiene operativo grazie alle royalty dei comuni e al sostegno della regione. Ma ora le molte speranze per il suo futuro e per le prospettive dell'economia del crotonese e di una vasta parte della Calabria cominciano seriamente a vacillare. Mancano certezze e prospettive sicure. Il fatto che nella manovra finanziaria non ci sia un centesimo per rafforzare le prospettive di crescita e di sviluppo dell'aeroporto, è veramente un'offesa alla nostra terra, un'offesa ai crotonesi tutti, un'offesa agli imprenditori e a tutti coloro che nell'aeroporto hanno sempre visto una ragione di crescita del comprensorio. È qualcosa veramente inaccettabile e che grida vendetta per come è stata concepita e per come si è inteso dimenticare e abbandonare il nostro aeroporto. Non sarebbe male che gli attuali rappresentanti delle istituzioni battessero un colpo ed alzassero la mano nelle aule parlamentari a difesa del nostro territorio".