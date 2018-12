Baldari (FP CGIL), Giordano (CISL FP), Bartoletti (UIL FPL) sollecitano l’approvazione dell’Atto Aziendale dell’ARSAC

Le Organizzazioni Sindacali hanno inviato al Presidente della Giunta Regionale

On. Mario Oliverio, al Consigliere Delegato Agricoltura, On. Mauro D'Acri, al Direttore Generale Dipartimento Agricoltura, Dr. Giacomo Giovinazzo e p.c. al Commissario A.R.S.A.C., Ing. Stefano Aiello, una nota per sollecitare l'approvazione dell'Atto aziendale definitivo dell'ARSAC, adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 84 del 29.05.2018, integrata con delibera n. 117 del 20.09.2018 e trasmesso al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, visto che, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 66/2012, solo con l'approvazione di tale Atto da parte della Giunta Regionale lo stesso acquisterebbe piena efficacia.

"L'attuale situazione di stallo organizzativo dell'ARSAC causata dalla mancanza di un Atto di governo e di orientamento strategico, dopo quasi 6 anni dall'emanazione della legge istitutiva dell'Azienda, incide in modo significativo sull'efficacia della gestione di funzioni e servizi. Basti considerare che allo stato attuale l'ARSAC ha sono solamente due dirigenti (peraltro a tempo determinato) che hanno il compito di governare la totalità delle Unità Organizzative, con evidenti e comprensibili difficoltà e carichi di lavoro insostenibili.

Nonostante FP CGIL, CISL FP e UIL FPL Calabria abbiano manifestato e discusso nelle sedi opportune alcune perplessità in merito all'organigramma delineato nell'Atto aziendale, le stesse comunque ritengono che l'organizzazione delineata nel documento garantirebbe il funzionamento dell'Azienda sia dal punto di vista dell'operatività nella sede centrale, sia nell'efficacia dell'erogazione dei molteplici servizi a livello territoriale.

Pertanto le sottoscritte OO.SS. ritengono non più rinviabile l'approvazione di tale documento, al fine di poter continuare a fornire un prezioso supporto al Settore agricolo regionale attraverso una configurazione organizzativa efficace dell'Azienda e finalmente in linea con le funzioni ad essa assegnate dalla propria norma istitutiva".