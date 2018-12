Piano Paesaggistico regionale: concluse le consultazioni

L'Assessore all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale, all'esito dell'attività consultiva posta in essere dal Dipartimento "Urbanistica", nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico d'Ambito (PPd'A), esprime particolare soddisfazione per i risultati ottenuti.

"L'attività di partecipazione e concertazione è stata l'occasione per un vero e proprio confronto; i contributi e i suggerimenti provenienti dal territorio si sono rilevati di particolare interesse e rilevanza tanto da essere utilizzati per il completamento dell'attività di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del QTRP, che sarà portato ad approvazione entro fine anno e che si pone come elemento imprescindibile per la redazione del Piano Paesaggistico".

L'Assessore Rossi sottolinea, infine, "che la sinergia instauratasi tra la Regione, i soggetti privati, i Comuni calabresi e le Province, quale confronto necessario sugli elementi di conoscenza del territorio dal punto di vista paesaggistico, urbanistico, ambientale, condurrà all'approvazione di un Piano Paesaggistico in grado di valorizzare ed imprimere uno sviluppo sostenibile".