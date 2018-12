Il nuovo percorso dell'Udc: "Andare in controtendenza rispetto agli altri"

Come promesso dopo la nomina di Williams Verta come coordinatore regionale dei giovani dello scudocrociato, la campagna di radicamento del movimento giovanile dell'Udc in Calabria, continua senza sosta. Durante la prima riunione del coordinamento regionale al T-Hotel di Lamezia Terme, venerdì 30 novembre, si è parlato delle prossime iniziative che verranno messe in campo nei prossimi mesi. Una cena di natale, un tour in tutte le province a partire dal mese di gennaio, con prima tappa Reggio Calabria, una scuola di formazione politica, e il ripristino dell'organo studentesco Studicentro. Si sono affrontati anche temi come sanità, disoccupazione giovanile, turismo, agricoltura e future campagne elettorali, riconoscendo senza se e senza ma, nella regione Calabria, il fallimento totale dell'attuale governo capeggiato da Mario Gerardo Oliverio. Presenti all'iniziativa, oltre al coordinatore regionale Verta, i rappresentanti delle cinque province calabresi, il coordinatore nazionale dei giovani Marco Martino, e il dirigente regionale Riccardo Occhipinti. Ufficializzate per il momento le nomine di tre coordinamenti provinciali, Salvatore Palumbo a Cosenza, giovane consigliere del comune di Acri, Deborah Ciricosta a Reggio Calabria e Lorena Rita Alessandrini a Catanzaro, per le rimanenti due province, invece, si aspetterà ancora qualche settimana. Per quanto riguarda l'organo studentesco regionale, StudiCentro, ci sarà Giulio Curcio Terremoto, già rappresentante degli studenti all'Università della Calabria. Inoltre nominati come coordinatori delle città metropolitane di Cosenza-Rende e Reggio Calabria, Viviana Caporale e Francesco Marin Mordà. Nel direttivo regionale più di trenta ragazzi, tra cui giovani imprenditori e consiglieri comunali under 30. I tre neo coordinatori provinciali, Palumbo, Ciricosta e Alessandrini, all'unisono hanno affermato durante la riunione: "Dobbiamo andare in controtendenza rispetto agli altri, dire le cose come stanno, e ritornare a fare politica in mezzo alla gente. Per aumentare l'appeal di un partito, necessitano volti nuovi, leadership, e un coinvolgimento totale della base. Quello che mandiamo a dire al nostro segretario nazionale, Lorenzo Cesa, che noi siamo pronti a scendere in campo con un ruolo cruciale per le sorti dell'Udc. Noi non ci tireremo indietro, la strada è in salita, ma uniti riusciremo a far capire ai giovani calabresi, che non possiamo più delegare altre persone, per far tutelare i nostri diritti di cittadini calabresi".

Dettagli Creato Domenica, 02 Dicembre 2018 18:06