Ecco a quanto dovrebbero dire addio i “vecchi” politici calabresi con il taglia-vitalizi dei 5 Stelle

di Mario Meliadò - La cosa più importante secondo il MoVimento 5 Stelle rispetto alla proposta di legge di iniziativa Popolare che ha riscosso la sottoscrizione di oltre 6000 calabresi nell'arco degli ultimi sei mesi, sta proprio nel grande successo popolare dell'iniziativa legislativa: "Hanno firmato davvero in tanti, anche dichiaratamente appartenenti ad altre aree o formazioni politiche chiuse" affermano con entusiasmo i consiglieri comunali Michaela Anselmo, Domenico Miceli e Davide Tavernise. E anche se i dati disaggregati delle sottoscrizioni non sono molti, c'è: ad esempio, a Crotone e provincia sono state fornite più del 25% di tutte le sottoscrizioni raccolte, una concentrazione notevolissima considerata anche il ristretto bacino dei residenti, solo parzialmente spiegabile con la presenza sul territorio di rappresentanti istituzionali: "Ma anche nel resto della Calabria - così il parlamentare Alessandro Melicchio - siamo andati molto bene, è tanto hanno aiutato i nostri rappresentanti nei comuni contemporaneamente certificatori delle sottoscrizioni, ma anche l'attenzione e la "spinta" dei nostri portavoce, dalla reggina Federica Dieni".

Sì, perché questa ipotesi di normazione che taglierebbe del 40% gli emolumenti per presidenti di giunta e consiglio regionale, assessori regionali, consiglieri regionali e poi anche in relazione ai vari differenti incarichi acquisibili a Palazzo Campanella (presidenti di commissione, segretari, questori, capigruppo), sembra un po' l'emblema del populismo 4.0, quello che tanto piace ai Luigi Di Maio sparsi per lo Stivale, quell'anima populista, ma anche genuinamente popolare, che identifica come insostenibile "quella situazione in cui ci sono persone che muoiono di fame come tanti calabresi e persone che invece prendono emolumenti sopra i €10000" come scandito dal consigliere comunale di Crosia, Tavernise.

In conferenza stampa in effetti, si è molto parlato sabato mattina dei meccanismi normativi due punti l'articolo 1, che fissa un emolumento "omnicomprensive", che include ogni altra voce indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato. L'articolo 2, in cui si chiarisce che le spese per i gruppi non possono andare non più oltre i 5000 Ma oltre i €3000 annui per ogni consigliere e dovranno tener conto non dello 0,05 per abitante in termini di importo complessivo ma soltanto di 0,0 o €3 per abitante. E ancora, ulteriori ridimensionamenti come quelli fissati dall'articolo 3, in cui si chiarisce che comunque l'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi virgolette deve equivalere al costo di un unità di personale di categoria B Posizione Economica 03", e non più, come in passato, di categoria D Posizione Economica 06.

Ma certo, la disposizione che forse più potentemente parla alla "pancia" del Paese è quella contenuta nell'articolo 4 del canovaccio legislativo pentastellato, la "riduzione temporanea dell'assegno mensile vitalizio", che evidenzia come già a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della proposta di legge di 5 Stelle ove approvata "e per il triennio successivo", a conferire un crisma almeno teorico di temporaneità...., "gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali, ovvero dei loro trattamenti pensionistici, comunque denominati, per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000 sono ridotti, secondo criteri di progressività".

Già. Ma visto che parliamo di "pancia" del Paese, Allora va assolutamente detto che proprio gli allegati sono lo specchio fedele di quello che molti elettori e simpatizzanti, come simpaticamente ha messo anche davanti ai giornalisti dallo stesso deputato di Cinque Stelle Alessandro Melicchio, vogliono sentirsi dire.

Per esempio, il presidente della giunta regionale attualmente percepisce €13800 di indennità: varata la legge pentastellata, ne prenderebbe di indennità solo 8280, con un taglio di oltre 5.500 euro. Identiche cifre per il collega presidente dell'assemblea regionale. Lacrime amare anche per il vice presidente della giunta regionale per i due vice del consiglio regionale e per i 6 assessori previsti, che passerebbero tutti da €13100 di indennità a 7860, con un taglio a loro spese di €5240. Riduzioni consistenti anche per presidenti di commissione segretari questori e capigruppo. Ma la cartina di tornasole dei sacrifici richiesti in nome della moralità, dei sacrifici sopportati dai calabresi, della perequazione e forse il taglio che subirebbe l'indennità del semplice consigliere regionale. La sua indennità da €11100, quantificazione attuale, scenderebbe a soli €6660, con una decurtazione di €4440. Per il sostenitore medio del MoVimento 5 stelle, "Questo sì che è parlare!"

E allora... E allora, potremmo fare almeno qualche esempio con l'assegno mensile del sindaco di Catanzaro presidente della provincia di Catanzaro e neo presidente dell'Upi, l'Unione delle province italiane per quanto concerne la Calabria, Sergio Abramo, che dei suoi € 2876,75 dovrà rinunciare a 192,68; e ancora Nicola Adamo dei suoi 7572,70 €2 dovrà lasciarne alla collettività calabrese 886, 64. Cifra non distante dagli 873, 45 cui dovrà dire addio per il triennio l'ex consigliere l'ex assessore l'ex Senatore Piero Aiello; Demetrio Battaglia congeda 242,07 dei suoi 3370,65 di vitalizio lordo mensile; e anche qui poco diverso sarà per l'ex consigliere regionale (ed ex senatore nel frattempo) reggino Gianni Bilardi che pagherà 223,34 di contributo straordinario di solidarietà, come lo definiscono i pentastellati, sui 3183,39 percepiti al lordo si intende ogni mese. Il rosario dei vitalizi "dimezzati" con l'ex potentissimo presidente del consiglio regionale Peppe Bova, che restituirà 886,64 dei suoi 7572,702 euro mensili di vitalizio. E, con cifre decisamente più basse, qualcosa del genere dovrà fare però anche Giovan Battista Caligiuri, big di Forza Italia già presidente del consiglio e poi della giunta regionale per una breve stagione, che andrà a rinunciare a 203,84 dei suoi 2988,41 euro al mese. Un po' diversi ma siamo lì gli importi relativi all'ex presidente della Giunta Regionale Peppino Chiaravalloti - il primo eletto a suffragio diretto in Calabria - che godrà di 310,59 euro in meno rispetto al suo assegno mensile da 3897,04 euro. A proposito di ex governatori: per l'altro schieramento, il centro-sinistra, Agazio Loiero, come si sa anche pluriministro nel tempo, rinuncerà 6509,45 dei suoi 6152,83/mese. È solo per citare alcuni altri degli esponenti politico-istituzionali ex consiglieri, ex assessori, che andrebbero a cadere sotto la mannaia in caso il dispositivo normativo pentastellato o tenesse un'insperata approvazione, almeno i due Meduri: l'ex presidente della regione Gigi Meduri - poi anche deputato e uomo di Governo - che cederà 735 dei suoi 6624,97 euro/mese. E, e l'altro Meduri reggino, l'eroe dei "Boia chi molla", l'ex senatore Renato Meduri, che dovrà dire arrivederci in via temporanea quasi €1000 (922,05), sui 7794,08 lordi da assegno vitalizio mensile. Insomma una "catastrofe"... ma, secondo il Gotha di 5 stelle, assolutamente necessaria. Perché, per dirla come Michael Anselmo durante la conferenza stampa di ieri, "pensando a come hanno ridotto la Calabria è il minimo che taglino a dovere i loro vitalizi"

...o no?