Dl Sicurezza, Oliverio: "Quanto sta accadendo è vergognoso per un Paese civile"

"Quanto si sta verificando in seguito al DL Sicurezza Salvini è grave e vergognoso per un Paese civile. Uomini, donne, bambini privati di accoglienza e buttati sulla strada. Privi di un tetto, di un letto, di un pasto. Cosa disumana ancor più aggravata dalle temperature rigide di questi giorni. Solo grazie alla Caritas ed al volontariato parte di loro ha trovato accoglienza. A questa rete va il mio sentito apprezzamento e sostegno per la concreta e nobile opera umanitaria che sta svolgendo anche in questa occasione. Un'opera lodevole a difesa della storia e dei valori civili dell'Italia intera e della nostra regione. Nelle prossime ore andrò a Crotone per rendermi direttamente conto della situazione e per esprimere sostegno attivo a quanti hanno bisogno di aiuto. La sicurezza del Paese non si garantisce esasperando gli animi e mortificando la dignità delle persone". Lo afferma in una nota il presidente della Giunta Regionale della Calabria, Mario Oliverio.

Dettagli Creato Sabato, 01 Dicembre 2018 20:59