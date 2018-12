Melicchio (M5S): “Così neutralizzeremo decenni di privilegi scandalosi”

di Mario Meliadò - La proposta di legge anti privilegi è stata formalmente depositata. E l'auspicio comune del deputato Cosentino Alessandro Melicchio - e dei consiglieri comunali presenti Michaela Anselmo per Castrolibero, Domenico Miceli per Rende e Davide Tavernise per Crosia – è che venga presa in esame, a differenza dell'altra proposta di legge di iniziativa popolare, quella fatta crescere dalla parlamentare Vibonese di Tropea, Dalila Nesci, in tema di riforma del servizio sanitario regionale.

Onorevole Alessandro Melicchio, con questa proposta di legge regionale di iniziativa Popolare intendete tagliare di qualcosa come il 40% quelli che voi, nel gergo tutto pentastellato, definite privilegi ma che poi alla sostanza incarnano dei costi della politica in quota anche dei costi del funzionamento delle istituzioni e così?

"Abbiamo presentato questa proposta di legge per tagliare i costi del consiglio regionale calabrese il Consiglio regionale della Calabria e infatti è il più costoso di Italia se viene a pari merito con alcuni altri consigli regionali che però svolgono le funzioni politiche istituzionali e di rappresentanza per conto di popolazioni assolutamente più numerose anche cinque volte la popolazione è calabrese Comunque su territori enormemente più vasti. In più c'è una questione di fondo anche se vogliamo meritocratica tra virgolette due punti infatti gli altri consigli regionali comunque svolgono la propria funzione politico-istituzionale in modo assolutamente più efficiente di quanto da tante consiliature stia facendo l'assemblea regionale calabrese comunque lente regionale calabrese e quindi abbiamo il paradosso assolutamente inaccettabile della regione più povera d'Italia e con maggiore disoccupazione d'Italia è7 il reddito pro capite più basso d'Italia ma con il consiglio regionale più costoso del paese. È per questo che chiediamo ai consiglieri regionali calabresi di abbassare il livello dei loro emolumenti, di abbassare le spese di funzionamento dei gruppi consiliari e di abbassare anche le somme percepite a titolo di vitalizio con una funzione anche meritocratica e attraverso un sistema assolutamente impermeabile a qualsiasi tipo di ricorso".

Onorevole Melicchio, ma una porzione del suo ragionamento pare fare acqua di brutto.... Lei fa riferimento alla meritocrazia Ma sta parlando di una riforma di sistema: una legge di riforma evidentemente deve essere generale e astratta, deve almeno in potenza valere per decenni e per tante consiliature, mentre invece lei parla di meritocrazia, qualcosa che è collegato a come il centro-sinistra e centro-destra che abbiamo conosciuto in precedenza hanno governato la Calabria. Mentre invece fra un annetto si voterà per le prossime regionali e quindi si potrebbe avere il paradosso, passasse questa vostra legge di iniziativa popolare, che gli emolumenti le spese per i gruppi e i vitalizi andrebbero decurtati proprio quando venissero a entrare a Palazzo Campanella dei consiglieri (secondo voi, almeno) efficientissimi pronti a ridursi già autonomamente le indennità e le altre somme percepite e questo stride un po' con la realtà dei fatti. E d'altro canto non sembra una considerazione particolarmente corretta perché in caso allora i precedenti governatori e precedenti giunte precedenti consiglieri regionali avessero ben governato, ma malgrado questo è la disoccupazione non si fosse contratta, allora potrebbe comunque andare bene che a vedere degli assegni anche da 10, da € 15.000 che voi invece aborrite indipendentemente da considerazioni di questo tipo...

"Noi ci contiamo, noi ci contiamo... E in ogni caso possiamo dire fin da ora che ove questo consiglio regionale non approvasse il nostro progetto di legge saranno allora i nostri consiglieri regionali nella prossima consiliatura che noi speriamo siano in maggioranza Palazzo Campanella ad approvare questa normativa come primo atto del loro mandato"

Sì, ma in caso di approvazione la Calabria i calabresi quanto ci guadagnano? Perché tutto sommato dando uno sguardo al vostro impianto normativo non sembra che il risparmio sia tale da poter far cambiare veramente qualcosa...

"Si genererebbe un risparmio annuo da €4000000 che non saranno miliardi, ma sono pur sempre qualcosa di significativo di concreto con cui si possono fare tante cose utili per la Calabria e per i calabresi. D'altro canto, noi non stiamo affamando i consiglieri e gli assessori regionali. Noi stiamo chiedendo agli amministratori un taglio del 40% sulle loro indennità, sui loro emolumenti del tutto in linea con quelli che sono gli assegni percepiti già in tante altre regioni dai loro colleghi"

Non trova che sarebbe utile una legge quadro Nazionale che oltretutto è nel calmierare gli assegni anche in Calabria ma non soltanto impedisce e sperequazioni discrepanze a volte molto significativi tra significative tra le somme percepite da un consigliere regionale calabrese uno molisano uno Trentino o uno Umbro è che la maggior parte delle volte appaiono tra l'altro assolutamente clamorosamente ingiustificate?

"Come sa, noi già su scala nazionale stiamo provvedendo a una legiferazione che sia nel segno di un taglio a tutti i privilegi e in particolare anche ai vitalizi di ordine generale. Però queste normative e queste disposizioni sono strettamente di competenza delle singole regioni. La verità è che stiamo fornendo su un piatto d'argento agli amministratori regionali in carica la possibilità di approvare celermente e in modo molto equo rispetto alle esigenze e alle condizioni attuali e degli ultimi decenni dei calabresi, una norma pronta già utile allo scopo per riportare questo tipo di somme percepite a condizioni di normalità e di equità. Si tratta dunque di una questione prettamente di volontà politica come d'altro canto ci suggerisce anche il fatto che già da mesi sono negli uffici di Palazzo Campanella altre proposte dello stesso segno, benché meno incisive anche dal punto di vista degli strumenti, ma anche dal punto di vista quantitativo dell'abbattimento dei costi. Del resto è vero pure che manca soltanto un anno circa alla fine della consiliatura: è proprio per questo che a nostro avviso siamo di fronte a uno spartiacque vero, a una dimostrazione chiara di quale sia la reale volontà politica intorno a sprechi e privilegi da parte specificamente del centro-sinistra che in questa consiliatura detiene la maggioranza a Palazzo Campanella"

Attraverso il varo di questa proposta di legge di iniziativa popolare si raggiungerebbe il risparmio di €4000000 a vantaggio delle della collettività dei calabresi. Ma un singolo e esercizio di bilancio dal punto di vista monetario vale 7 miliardi di euro 7000 milioni di euro che per il 70% circa sono destinati alle spese in materia di sanità e secondo i maggiori e più accreditati studiosi e analisti di questo 70% circa il 60-70% non viene utilizzato effettivamente per erogare prestazioni sanitarie ma incarna sostanzialmente sprechi, diseconomie, consulenze e specialmente in passato sprechi di qualsiasi tipo alla luce anche di queste considerazioni non starete per caso sbagliando bersaglio...

"Ma prendetela come un segnale importante, una dimostrazione di coerenza e di vicinanza al cittadino che la politica può dare attraverso l'approvazione di questa misura anti privilegi. Per quanto concerne d'altro canto la sanità non possiamo certo andare a tagliare sull'erogazione dei servizi essenziali in questo delicatissimo settore. È vero, non sarà questa probabilmente la panacea di tutti i mali. E rimane, però, una proposta molto valida quella del MoVimento 5 stelle, e comunque la proposta fra quelle in campo che taglia maggiormente i privilegi incide maggiormente su alcune sperequazioni che fin qui hanno visto beneficiare i politici, i consiglieri regionali, gli assessori regionali di questo territorio"

Ho capito onorevole Melicchio, qui bisogna essere un po' meno eterei e andarci un po' più di piatto: ma non sarà che voi, pur sapendo benissimo che €4000000 su un bilancio regionale da 7 miliardi di euro sono semplicemente un piatto di lenticchie, neanche tanto grande, però ugualmente proponete questo tipo di misura perché sapete perfettamente quanto i cittadini calabresi, e comunque i cittadini italiani di tutti i territori di ogni territorio, siano sensibili alle questioni che toccano diciamo così il portafoglio e che individuano delle guarentigie dei privilegi a favore di questa o quella categoria e della politica in particolare?

"Ma, mettiamola così: in questi anni la politica si è allontanata in maniera siderale dai cittadini, dalla sensibilità dei cittadini e dalle loro istanze. In questo modo invece si avrebbe un pur piccolo segnale di riavvicinamento... No, non è facile tagliare il proprio stipendio: noi lo abbiamo fatto e ci sembra giusto che lo facciano tutti gli amministratori regionali calabresi"

Sì vabbè... ma in questo modo è facile: tanto nessuno amministratore regionale in carica è dei 5 stelle e in tutti i casi nessuno andrebbe a tagliare il proprio stipendio quanto al personale pentastellato perché a Palazzo Campanella non c'è neppure un consigliere, né tantomeno ci sono assessori nei presidenti di giunta e consiglio regionale...

"Sì è vero, ma in questo momento stiamo semplicemente chiedendo ai consiglieri regionali calabresi in carica di fare quello che noi abbiamo già dimostrato di fare di saper fare e di voler fare"