Calabria protagonista alla manifestazione "L'artigianato in Fiera"

Intrecciare e lavorare il legno, costruire strumenti musicali, lampade con materiali riciclati, ma anche gioielli e ceramiche. La Calabria espone con orgoglio i propri prodotti artigianali, conquistando i visitatori della manifestazione "L'Artigianato in Fiera", in corso a Rho, dove partecipa con oltre 90 espositori. Quella della Calabria e' una identita' che cresce e si rafforza, passando dai prodotti tipici legati al settore alimentare e finendo all'artigianato con i suoi preziosi materiali. Sono oltre novanta gli stand allestiti nel Padiglione 3 della fiera lombarda, subito presi d'assalto da tantissimi visitatori italiani e stranieri che hanno potuto ammirare i tanti esperti passando dall'arte dei liutai a quella per i torroni di Bagnara.

"Siamo ben felici di sostenere nuovamente i nostri artigiani in questo importantissimo evento di settore - ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio - con l'appuntamento di "L'Artigiano in Fiera" che si colloca perfettamente nel percorso che abbiamo intrapreso in questi quattro anni: esaltare i prodotti della nostra tradizione aumentando la loro conoscenza e la loro diffusione su nuovi territori nazionali e internazionali. Sono sicuro che in questi nove giorni, i nostri artigiani attireranno allo stand della Regione Calabria non solo curiosi e amanti del settore ma anche tanti investitori e nuovi mercati che avranno ricadute economiche sul nostro territorio". Nelle giornate dell'importante evento che proseguira' a Rho Fiera Milano, oltre alla presenza degli artigiani calabresi, nello spazio istituzionale, si alterneranno esposizioni e dimostrazioni degli artigiani, eventi musicali, cooking show che si terranno ogni giorno, da sabato 1 a domenica 9 dicembre, a cura dell'Unione regionale Cuochi, per degustare le eccellenze gastronomiche della Calabria. Durante le giornate saranno molti gli appuntamenti che vedranno protagonisti gli artigiani calabresi, con le esibizioni dei maestri del torrone di Bagnara e i maestri della liuteria calabrese, la tessitura nelle sue diverse declinazioni dalla tradizione antica al design, la lavorazione del legno e della ceramica compreso l'intreccio delle fibre vegetali. L'obiettivo della Calabria, dunque, e' quello di "rappresentare e promuovere, a livello internazionale, la grande e complessa sapienza artigiana di una comunita', quella calabrese, ricca di espressioni produttive di alta qualita' che riescono a coniugare e valorizzare le materie prime locali, il valore identitario delle produzioni e dei territori di riferimento". (AGI)