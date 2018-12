Approvato piano triennale interventi edilizia scolastica: L’ assessore regionale Musmanno esprime soddisfazione

L'assessore alle Infrastrutture, Roberto Musmanno, esprime la sua soddisfazione per il risultato prodotto con il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, che ha approvato il Piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica.

Il Piano è stato trasmesso al MIUR che lo utilizzerà per programmare le risorse destinate alla Regione Calabria.

Il Piano contiene tutti gli interventi per i quali le Amministrazioni Provinciali e Comunali hanno prodotto istanza in adesione ai due bandi pubblicati dalla Regione nel dicembre 2016 e nel maggio 2018.

La Regione si è così dotata di un'unica graduatoria di progetti da cui attingere per l'impiego delle risorse che verranno assegnate su fondi per l'edilizia scolastica. La graduatoria sarà uno strumento fondamentale per l'impiego rapido ed efficace delle risorse.

L'ordine di priorità degli interventi all'interno del Piano è stato definito sulla base dei criteri indicati dalla Giunta Regionale. In particolare i finanziamenti sono destinati a interventi per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici o, in misura limitata, per interventi su edifici già adeguati finalizzati al conseguimento dell'agibilità.

Nella formazione delle graduatorie è stata data attenzione anche alla sostenibilità ambientale degli interventi.

Gli interventi non ritenuti ammissibili nelle graduatorie definitive dei bandi regionali sono stati comunque inseriti nel piano triennale con priorità inferiore rispetto a quelli ammissibili.

É attesa, entro la fine dell'anno, la formalizzazione da parte del Ministero del decreto ministeriale che attribuisce alla Regione Calabria 81 milioni di euro con i quali saranno finanziati i primi cinquanta interventi della graduatoria nel Piano.