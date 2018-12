Bruno Bossio (Pd): "Bene proroga per tirocinanti giustizia, impegno affinché possa riguardare altri tirocini"

"Apprendo con soddisfazione la decisione del Ministero della Giustizia che ha autorizzato la richiesta di proroga per ulteriori 12 mesi della convenzione tra Regione Calabria e Uffici giudiziari della Calabria." E' quanto fa sapere in una nota la deputata Enza Bruno Bossio.

"È un provvedimento -continua - che avevamo auspicato perché ciò consentirà ai tirocinanti di proseguire il percorso già avviato lo scorso anno, con importanti ricadute sul piano della formazione e del rafforzamento dei servizi dell'amministrazione della giustizia.

La Regione Calabria, dal canto suo, aveva promosso tutte le azioni necessarie affinché questo bacino di operatori della giustizia potesse proseguire per un altro anno, ora con il via libera del Ministero della Giustizia, si aggiunge un tassello a un percorso complesso che è una prima risposta a un virtuoso processo di politiche attive per il lavoro. Ci impegneremo inoltre affinché questa decisione possa riguardare anche gli altri tirocini".