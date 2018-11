Il 2 dicembre secondo appuntamento di ciclo escursione nella riserva naturale Valli Cupe

Domenica 2 dicembre la Riserva Naturale Valli Cupe, in collaborazione con la provincia di Catanzaro, il comune di Sersale, il comune di Cerva, la cooperativa Segreti mediterranei, l'associazione Colpo di coda e l'Accademia Nazionale di Mountain Bike, organizza un'escursione in mountain bike in uno dei 26 percorsi che si snodano lungo una sentieristica di 70 km realizzata nelle aree del monte Raga, di Cavallopoli, del Crocchio e del Campanaro, in cui sono state disposte piste ciclabili e ippovie. L'escursione, di 25 km e della durata di 4 ore, è il secondo appuntamento che la Riserva dedica al cicloturismo ecocompatibile, grazie al quale sarà possibile conoscere, vivere e calarsi nella ricca biodiversità che contraddistingue questa fascia presilana che affaccia sullo Ionio.

Si visiteranno le cascatelle della Ninfa Roca, il monolito di Petra Agìallu (un monumento geologico alto circa 18 metri), il parco dei Giganti di Cavallopoli, dove sarà possibile scoprire un pastillaru (struttura adibita alla produzione dei pastilli, cioè delle castagne essiccate), i resti di un antico mulino ad acqua (utilizzato per la molitura dei cereali e con ancora ben conservata la condotta a cielo aperto, detta acquaro), una cascatella contornata da imponenti blocchi di granito ricoperti da un verde mantello di muschi e i castagni secolari (i "Giganti") di rilevanti dimensioni, tra cui si segnala il Gigante Malandrino, albero della circonferenza di circa 7 metri così chiamato in quanto produce una quantità irrisoria di castagne in rapporto alla sua mole e per tale caratteristica contrapposto al Gigante Buono, un altro castagno secolare (circa 500 anni, con circonferenza di oltre 8 metri) che si ammirerà nel corso dell'escursione insieme al suo pastillaru, talmente produttivo da aver sfamato la gente di montagna per generazioni.