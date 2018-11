Greco e Russo (Cisl): “Sorical? Non annega nei debiti, ma annega nei crediti perché i Comuni non pagano”

"Riteniamo come Cisl e Femca Cisl che sia arrivato il momento di esprimere la nostra posizione in merito alla campagna mediatica che ultimamente si è abbattuta sull'azienda Sorical e sulle criticità operative gestionali che non si ritengono più gestibili e su cui si chiede l'intervento dirimente e risolutivo da parte del Governatore della Calabria On. Oliverio. Anche noi siamo oramai consapevoli, come del resto ribadiamo da anni, sulla non più procrastinabile necessità di intervento di rilancio dell'azienda che, per noi, volenti o nolenti, come da tempo stiamo auspicando, dovrà avere un ruolo fondamentale nel futuro scenario del servizio idrico calabrese, in considerazione delle competenze e professionalità che esprime, e in virtù del fatto che è il soggetto attualmente fornitore all'ingrosso dell'acqua in Calabria, in forza di una concessione con scadenza nel 2034. Ci sia tuttavia consentito, senza entrare nel merito dei motivi e delle decisioni che altri ritengono opportuno sostenere e rivendicare, di esprimere l'auspicio che ciò avvenga attraverso un linguaggio "politicamente corretto", se non altro per evitare di deragliare rispetto alla direzione auspicata che dovrebbe piuttosto avere come obiettivo la tutela dei lavoratori e delle aziende, intese come soggetti importanti anche dal punto di vista sociale perchè creano lavoro e garantisco benessere a chi ci opera. Siamo consapevoli, non da oggi, che la situazione in Sorical sia oramai al limite della sostenibilità, e che sui tavoli romani, nello stesso momento in cui scriviamo si stia giocando una partita importante per il suo futuro. Come Cisl e come Femca Cisl stiamo chiedendo da più tempo l'intervento del Governatore On. Oliverio affinchè dia seguito alle oramai pletoriche dichiarazioni, fino a oggi, di buone intenzioni ma mai suffragate da fatti concreti e sostanziali.

Nemmeno la costituzione dell'AIC, ente di governo d'ambito del SSI calabrese, come più volte dichiarato, ci ha mai convinto pienamente. Soprattutto non ci convince il percorso della sua lenta attuazione, che evidenzia molta superficialità e approssimazione nell'approccio, da parte di molti Sindaci, che sulla carta avrebbero dovuto svolgere, e dovrebbero svolgere in futuro, un ruolo determinante e da protagonisti. Purtroppo molti di loro non hanno ancora ben chiaro la differenza tra AIC e soggetto unico gestore. All'On. Oliverio chiediamo, come oramai stiamo facendo da tempo, di intervenire prima che effettivamente sia troppo tardi. L'intervento dovrà, come più volte ribadito, articolarsi su pochi, essenziali punti qualificanti: chiusura della messa in liquidazione dell'azienda Sorical, la pubblicizzazione, come più volte dichiarato, chiusura del rapporto con il Socio Privato, riscossione diretta delle tariffe per consentire la bancabilità degli investimenti, e affidamento, compresa la depurazione, alla nuova società che si verrà a determinare, attraverso l'utilizzo del know how di tutti i lavoratori che attualmente operano nel settore.

Per quel che ci riguarda, per concludere, l'azienda Sorical non annega nei debiti, ma annega nei crediti perché i Comuni non pagano. È questa la paradossale criticità di sistema a cui bisogna assolutamente porre rimedio". Lo affermano Pompeo Greco (Segretario generale Femca Cisl) e Tonino Russo (Segretario generale Usr Cisl Calabria).