Il Consiglio regionale approva il Defr

Nonostante le polemiche, il Documento di economia e finanza viene approvato dal Consiglio regionale della Calabria con 15 voti a favore, 9 contrari e due astensioni. Voto positivo per il governatore Oliverio e i consiglieri di centrosinistra Aieta, Battaglia, Bevacqua, Bova, Ciconte, D'Acri, D'Agostino, Giudiceandrea, Greco, Irto, Mirabello, Nucera, Romeo e Sculco.

Contrari Gallo, Guccione, Nicolò, Orsomarso, Pasqua, Parente, Esposito, Tallini e Pedà. Astenuti Scalzo e Sergio.

L'approvazione e' stata votato al termine del dibattito che e' stato concluso dal Presidente della Giunta, Mario Oliverio. Il presidente ha invitato ad uno sforzo di obiettivita' su un documento e ad una valutazione coerente con l'andamento oggettivo dell'economia regionale. "Non c'e' nessuna enfasi nel documento che e' stato redatto sulla base di dati forniti da organismi indipendenti come la Svimez", ha affermato Oliverio che ha ricordato il ciclo economico subito dalla Regione, "che non e' stato - ha detto il Governatore - solo un ciclo dell'economia calabrese, ma di una crisi internazionale che ha contributo ad aggravare il Gap esistente tra la regione e il resto del Paese". Soffermandosi su alcuni elementi specifici del Defr, Oliverio ha evidenziato il recupero delle esportazioni, "che rappresentano - ha detto - un dato rilevante, in cui sono insite componenti importanti come l'agroalimentare ed il manufatturiero, che era crollato nel 2014. Stiamo parlando di un trend che da negativo ha preso una strada nuova. Certo non ci fa risolvere i tanti problemi della Calabria, ma segna il dato che abbiamo imboccato la strada giusta". Sulla programmazione europea Oliverio ha ricordato che nel momento del suo insediamento, nel 2014, quando sarebbe dovuta partire la programmazione 2014-2020, "il mio ruolo sarebbe dovuto essere quello di accellerarne l'applicazione. Ci siamo rimboccati le maniche per definirlo, e due anni dopo la sua approvazione, nel 2016, oggi cominciamo a raccoglierne i frutti. Siamo partiti con due anni di ritardo e stiamo recuperando, tanto che la Calabria e' tra le regioni con la migliore performance per il 2018". Frutti, ha aggiunto il Governatore, che stanno riguardando l'agroalimentare, il turismo. "Settore nel quale - ha detto Oliverio - nel 2017 abbiamo registrato un record di presenze e che e' in crescita anche quest'anno. Abbiamo registrato non solo un aumento delle presenze internazionali, ma anche un all'allargamento della stagionalita'. Certo, la strada che abbiamo davanti e' ancora molto lunga, soprattutto su occupazione e lavoro. Si puo' essere d'accordo o meno sul Defr, ma quella imboccata e' una strada nuova, che va accompagnata da politiche nazionali, come il reddito d'imposta, sostenuto da risorse destinate dalla Regione. Strumenti che vanno alimentati, non interrotti". Oliverio ha fatto riferimento al "pericolo rappresentato dalla cosiddetta 'autonomia fiscale', verso cui si stanno orientando diverse Regioni del Nord. Se dovesse passare questa prospettiva - ha detto - si aprirebbe una deriva pericolosa". "La Calabria ha grandi problemi - ha concluso Oliverio - ma la bussola e' ben indirizzata, parametrando l'analisi alla durezza della realta', ma anche rispetto ai risultati che vengono raggiunti".

"Non si puo' affermare il falso. Ed e' comunque un fatto irriguardoso parlare e poi andare via". Lo ha detto, nel suo intervento in Consiglio regionale, il presidente della Regione, Mario Oliverio, replicando alle affermazioni fatte dal consigliere Carlo Guccione, di cui ha criticato l'assenza dall'Aula. "Comunque - ha aggiunto Oliverio - non e' una novita' l'opposizione di Carlo Guccione in questo Consiglio regionale. E' cosi' da tre anni, da quando e' uscito dalla Giunta".

Il Consiglio regionale, dopo avere detto si' al Defr 2019-2021, ha approvato il Rendiconto generale relativo all'Esercizio finanziario 2017. Approvata, con l'autorizzazione al coordinamento formale, anche la manovra di "Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020". Su richiesta del capogruppo Pd, Seby Romeo, l'assemblea ha quindi accolto la richiesta di rinvio della trattazione dei restanti punti all'ordine dei lavori, tranne quelli inseriti nel corso della seduta odierna. Sono stati cosi' approvati, la proposta di provvedimento amministrativo, sollecitata dal consigliere Pd Domenico Bevacqua, inerente le modifiche alla deliberazione n. 347 del 16 novembre 2018 riguardante la "Determinazione del livello dei servizi minimi" nel trasporto pubblico locale. "La trattazione - ha spiegato lo stesso Bevacqua - si e' resa necessaria per correggere un mero errore materiale nel testo approvato lo scorso 16 novembre. Votata ed approvata la proposta di legge recante "Modifiche alla legge regionale in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunita'". La seduta si e' chiusa dopo l'approvazione di alcuni ordini del giorno. Quello proposto dal consigliere Fausto Orsomarso (Misto) per la previsione di un fondo straordinario per interventi urgenti a sostegno di famiglie e imprese per i danni subiti a causa del maltempo". Su richiesta del consigliere Michelangelo Mirabello (Pd) e' stato approvato un ordine del giorno per la statalizzazione della strada provinciale 522, meglio definita come "Strada del mare", e per ultimo, su richiesta del Presidente del Consiglio Nicola Irto e' stato votato un ordine del giorno sul quadro finanziario pluriennale, sulla politica agricola comune e sulla politica di coesione dell'Unione Europea, 2021-2027 che e' stato discusso e approvato all'unanimita' dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunitasi a Reggio Calabria lo scorso 29 ottobre.

Il Consiglio regionale della Calabria, nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera all'unanimità a un ordine del giorno sui rischi per le politiche di coesione e la PAC (politica agricola comune) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027. Il testo che ha ottenuto il voto favorevole dell'aula di Palazzo Tommaso Campanella è lo stesso approvato, il 29 ottobre scorso, dalla Plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nella sessione che si è tenuta proprio a Reggio Calabria.

"Diamo seguito con coerenza a quanto deciso dalla Plenaria esattamente un mese fa – commenta a margine della seduta il presidente delle assise calabresi, Nicola Irto - . Con il voto di questa sera, il nostro Consiglio regionale, nel mantenere la linea politico-istituzionale condivisa in sede di Conferenza, contribuisce a dare forza a una battaglia che consideriamo giusta e irrinunciabile. Noi crediamo fortemente nell'Europa, nei suoi ideali e nelle sue istituzioni, ma vogliamo che essa sia soprattutto l'espressione delle diverse specificità dei territori".

Nel corposo documento votato dal Consiglio calabrese, vengono manifestate la preoccupazione per la riduzione del 10% dei fondi per la coesione e la contrarietà alla riduzione dei tassi di cofinanziamento dell'Unione europea. L'ordine del giorno esprime inoltre la necessità di escludere i cofinanziamenti nazionali e regionali dal Patto di stabilità, di rivedere le regole della condizionalità ex ante e di rafforzare le politiche giovanili in Europa. Con riferimento alla politica agricola comune, il documento stigmatizza i tagli sul bilancio relativi alla Pac e boccia il modello di governance delineato nella nuova proposta legislativa della Commissione europea. Critiche infine alla "macro condizionalità politica" relativa allo Stato di diritto che risulta eccessivamente generica.