“Mia candidatura alla segreteria nazionale del Pd occasione per unire, io libera dal sistema”

"Occorre che qualcuno trovi il coraggio di mettere il dito nella piaga con l'obiettivo unico di unire. I candidati che sono in lizza in questa affascinate competizione, storica per il destino del PD, non penso siano nelle condizioni di unire, anzi, il numero cosi elevato, le tante aree rappresentate ognuno per se, mi fa pensare". Così la calabrese Maria Saladino, candidata alla carica di segretario nazionale del Pd.

"Io con certezza - prosegue - sono libera dal sistema e posso costituire l'occasione per unire il partito nelle sue essenze e diversita', facendole diventare in un attimo risorsa. Voglio senza riserva offrire una possibilita'; mentre gli altri si contano, io penso che occorre ritornare in mezzo alla gente, quella che, a pranzo e a cena, non ha all'ordine del giorno la politica, ma la sopravvivenza. Affido alla comunicazione un appello deciso e sincero, "una a 6", facendolo con l'orgoglio di una donna che non e' 'differenza' ma 'valore aggiunto'. Il partito puo' fare goal, il partito puo' unirsi in un attimo, il partito puo' offrire futuro, rinnovando.

La mia presenza, la mia candidatura e' un'occasione unica. Ai gentiluomini del partito chiedo di fare un passo indietro ed essere squadra, altrimenti continueremo a leggere un libro gia' scritto e forse lo leggeremo sempre meno persone. Da "una a 6" chiedo che siate asse portante e con la vostra esperienza ed autorevolezza, consentire di avviare il progetto di co-creazione di valore del nostro partito che deve nascere dalla collaborazione orizzontale, da attuare all'interno del partito unito ed al suo esterno unito, con e fra tutti gli stakeholder, dirigenti, iscritti e di conseguenza elettori. Penso anche che la risposta dal sistema non tardera' ad arrivare, attrezzando una differente candidatura donna, sara' la dimostrazione che il sistema si difende, preoccupato di autoconservarsi". "Restero' nella storia per il coraggio di una, non 'fuori', ma, 'fuori sistema'? Sono certa - conclude Maria Saladino - di lasciare l'orma. In questa politica il mio motto e' #ilfuturopretendecoraggio, vado avanti a testa alta. Un altro appello lo lancio a quanti vorranno aderire al rinnovamento del partito: io non ho pacchetti di tessere; io non ho rapporti consolidati da quarant'anni; le firme le stiamo raccogliendo coinvolgendo davvero i circoli e gli iscritti. Chiedo alle Piazze pertanto di farci pervenire le sincere adesioni".