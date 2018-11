Wanda Ferro (FdI): “Valorizzare esperienza dei precari della giustizia”

"Oggi in commissione la maggioranza ha accantonato il mio emendamento al Def finalizzato alla valorizzazione delle competenze acquisite dai lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa che hanno svolto un tirocinio presso gli Uffici giudiziari calabresi". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia on. Wanda Ferro, che spiega: "Recepire questa modifica normativa, che non necessita di copertura finanziaria, costituirebbe un passo fondamentale nella direzione della stabilizzazione dei precari della giustizia calabresi. Il mio auspicio è che la maggioranza, e mi appello quindi a Lega e Cinquestelle, possa approvare l'emendamento e dare così una reale possibilità di sbocco professionale a lavoratori che sono stati adeguatamente formati e che hanno dato un contributo fondamentale al funzionamento degli uffici giudiziari. E' incoerente che la maggioranza da un lato si concentri sull'introduzione del reddito di cittadinanza, dall'altro vanifichi i percorsi formativi destinati a creare vero lavoro".

Dettagli Creato Giovedì, 29 Novembre 2018 18:14