Al via la seduta del Consiglio regionale: all’ordine del giorno la nota di aggiornamento del Def 2019-2021

La nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanza della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 apre l'ordine dei lavori del Consiglio regionale, iniziati poco fa a palazzo Campanella. A seguire altri otto punti tra i quali spiccano, la proposta di referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge del consigliere Carlo Guccione (Pd) recante "Modifiche dei confini territoriali dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano della provincia di Catanzaro"; il riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio e le modifiche alla legge regionale 47 del 2009 sulla "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria".

Al quinto punto l'esame delle "Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari" ed a seguire le "Norme in materia di distretti turistici regionali, 'zone a burocrazia zero' e nautica da diporto", di modifica alla legge regionale 8 del 2008. L'Assemblea di palazzo Campanella dovra' pronunciarsi, inoltre, sulla proposta Bova (Democratici progressisti) recante "Modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la 'ndrangheta" e sulla presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2018) 6608 final del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.