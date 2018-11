Legambiente: "Bene nomina Curcio al Parco della Sila"

"Il Parco nazionale della Sila, al pari di altre istituzioni preposte alla tutela del territorio (Arpacal, Parco regionale delle Serre, Ente per i Parchi marini regionali, Calabria Verde, Arsac Calabria?.), continua ad essere un Ente commissariato per scelta della politica regionale che, evidentemente, preferisce avere enti importanti con governance deboli o gestiti da funzionari che dipendono dalla stessa classe politica a cui fa comodo poter decidere le sorti dei territori in splendida solitudine e senza disturbatori alla guida di enti che dovrebbero vigilare sulla tutela dell'ambiente". E' il commento del presidente di Legambiente Calabria Francesco Falcone e del Responsabile nazionale aree protette e biodiversita' di Legambiente Antonio Nicoletti, alla notizia della nomina dell'ex colonnello del Corpo forestale dello Stato Francesco Curcio a nuovo commissario del Parco nazionale della Sila, Ente che, dal marzo 2014, risulta commissariato e senza il Consiglio direttivo.

"Percio' - proseguono - consideriamo una novita' di rilievo che il ministro Costa abbia scelto per la Sila un commissario come Francesco Curcio libero da qualsiasi condizionamento. Per questo, pur considerando il commissariamento una estrema ratio e utile solo per un periodo limitato, siamo fiduciosi che il Parco possa ripartire con una seria azione di conservazione della biodiversita', di contrasto alle attivita' illegali in ogni settore e il rilancio delle politiche per la crescita delle comunita' locali sostenibili".