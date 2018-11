Nicaso: "Donne di 'ndrangheta fondamentali per matrimoni e guerre"

Fondamentali. Così Antonio Nicaso, docente universitario in Canada e saggista e storico dei fenomeni criminali, rispondendo oggi alle domande degli studenti di quattro licei di Reggio Emilia (Canossa, Chierici, Galvani e Zanelli), nell'ultimo appuntamento della rassegna sulla legalita' "Noi contro le mafie", promossa da otto anni dalla Provincia reggiana, definisce le donne della 'ndrangheta, soprattutto nel sancire alleanze tra le famiglie con i matrimoni, tramandare i valori del "codice d'onore" dell'organizzazione e per scandire, in tempo di guerra, "i tempi della vendetta" delle faide.

"Come nella antiche famiglie imperiali, le donne sono oggetto di politiche matrimoniali per rafforzare legami e alleanze tra le cosche". Inoltre, "fanno crescere i rampolli nel mito dell'uomo d'onore, tramandando un codice etico funzionale a togliere i sensi di colpa, in cui ad esempio l'omicidio non viene visto come un reato, ma come una punizione per chi non rispetta questo codice che non e' mai esistito". Infine, dice ancora Nicaso, "le donne hanno un ruolo fondamentale nelle guerre di mafia perche' scandiscono i tempi della vendetta e incitano gli uomini, magari dopo aver perso un figlio o un marito nel conflitto". Tutte le mafie sono pero' generalmente "monosessuali" e non ammettono affiliate. Nella 'Ndrangheta in particolare, spiega Nicaso, "c'e' stato il caso di due donne che sono state 'battezzate', ma poi hanno raccontato i dettagli del rito di affiliazione. Dopo questo nessuna altra donna e' stata piu' ammessa".