Segreteria Pd: primarie il 3 marzo 2019. Sette in campo, ma è “testa a testa Minniti-Zingaretti”

La Direzione nazionale del Partito democratico ha approvato (quattro gli astenuti e nessun voto contrario) il regolamento del congresso che fissa la data delle primarie al 3 marzo 2019, dalle 8:00 alle 20:00. Il 17 marzo si svolgera' l'Assemblea nazionale. Qui verra' proclamato segretario il candidato alle primarie che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; in caso contrario si svolgera' in Assemblea un ballottaggio tra i due candidati piu' votati. I vecchi tesserati potranno confermare l'iscrizione sino al momento del voto nel loro circolo. Per i nuovi e' possibile l'iscrizione on line da lunedi' 3 dicembre alle 12:00 del 21 dicembre.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 12 dicembre e solo tre proseguiranno la corsa a segretario dopo la votazione nei circoli. Un sondaggio Bidimedia parla di "testa a testa" tra il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'ex ministro degli Interni, il reggino Marco Minniti. In base ai dati raccolti i candidati sono sempre sotto il 50%. Il Presidente della regione Lazio, in campo da quasi 5 mesi, raccoglie il 40% dei voti, registrando un calo del 4% rispetto al mese di ottobre. L'ex ministro dell'Interno Minniti lo segue con il 38% dei consensi con un aumento del 9% rispetto alla precedente rilevazione, quando non era ancora ufficialmente candidato alle primarie. In terza posizione, ma lontano dalla coppia di testa, debutta Maurizio Martina. L'ultimo segretario del Pd si attesta al 9% dei voti, subito davanti a Matteo Richetti che raccoglie l'8% (-6% rispetto ad ottobre).

In tutto sono 7 gli esponenti dem che hanno annunciato la partecipazione alle primarie del 3 marzo 2019: oltre a Zingaretti e Minniti, ci sono Francesco Boccia, Cesare Damiano, Dario Corallo, il segretario reggente uscente Maurizio Martina e un'altra calabrese, ovvero Maria Saladino, unica donna tra i candidati. Saladino è iscritta al Pd dal 2014 ed è stata già candidata alle ultime elezioni Europee.

Rimane il contributo di due euro a carico dei simpatizzanti del Pd che voteranno alle primarie del 3 marzo. Nicola Zingaretti aveva proposto di eliminare il contributo. Oltre ai due euro, ai gazebo occorrera' firmare una dichiarazione "di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni, accettando di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del Pd". Per votare occorrera' presentarsi al proprio seggio con un documento di identita' e con la tessera elettorale.

Oltre che il 3 marzo per le primarie, il regolamento approvato dalla Direzione del Pd definisce tutte le fasi e le date del congresso Dem. Le Commissioni congressuali provinciali e Regionali vanno costituite entro il 4 dicembre. Entro il 12 dicembre occorrera' presentare le candidature corredate dalle firme di almeno 1.500 iscritti di cinque regioni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo. Le riunioni dei circoli per il voto dei soli iscritti si svolgeranno dal 7 al 23 gennaio 2019. La Convenzione nazionale che ufficializzera' i risultati del voto degli iscritti che selezionano i tre candidati che arrivano alle primarie, si terra' il 2 febbraio. Nelle settimane successive ciascuno dei tre candidati che partecipera' alle primarie dovra' presentare una o piu' liste a suo sostegno in ciascuna provincia, dalle quali usciranno i 1.000 eletti all'Assemblea nazionale, il massimo organo del partito. I vecchi tesserati potranno confermare l'iscrizione sino al momento del voto nel loro circolo. Per i nuovi e' possibile l'iscrizione on line da lunedi' 3 dicembre alle 12:00 del 21 dicembre.

"Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Segretario nazionale non possono superare l'importo di 200mila euro". Il regolamento definisce cosa si intende per spese di campagna elettorale e impone ai candidati di tenere un rendiconto che dovra' essere trasmesso alla Commissione nazionale di garanzia entro il 5 aprile, e dovra' essere conservato per almeno 3 mesi successivi al giorno delle primarie, cioe' il 3 marzo. Nel caso un candidato abbia raccolto fondi da sostenitori superiori al tetto di spesa, egli dovra' "devolverli a un fondo speciale centralizzato, destinato alle iniziative politiche del Pd".