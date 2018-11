"In Europa purtroppo la legislazione antimafia e' all'anno zero. Non si e' attrezzati non solo sul piano normativo ma anche culturale. La strage di Duisburg non e' servita a nulla". Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso della presentazione del suo libro, scritto con Antonio Nicaso, 'Storia segreta della 'Ndrangheta', a Roma, al teatro Vittoria, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Le mafie - ha spiegato - esistono in Germania, in Francia, in Portogallo, in Spagna e anche a Copenaghen ma man mano che si sale in Europa c'e' sempre meno contrasto alle mafie. Questo vuol dire che non c'e' l'idea di combatterla. Io sono per l'Europa ma mi arrabbio quando parla solo di economia e banche, discutono settimane per le dimensioni della frutta da importare mentre le mafie si comprano tutto quello che possono".

Nel corso del suo intervento, il magistrato ha parlato anche del sistema giustizia in Italia: "Nel 2014 ho partecipato a una commissione per la riforma della giustizia, a Renzi chiesi di scegliere le persone e che la commissione fosse gratuita. Abbiamo modificato circa 200 articoli, un articolato di legge pronto per essere votato. Alla commissione dissi 'modifichiamo l'ovvio per far funzionare il processo penale'. Qualsiasi modifica facciamo dobbiamo avere davanti la costituzione, e serve l'informatizzazione che abbatte i tempi e i costi".

"Noi abbiamo ancora un sistema a penna e calamaio - ha proseguito Gratteri -. La verita' e' che non si parla di informatizzazione perche' ne hanno paura. Quanto ci vuole a mettere una Pec per tutti i cittadini, risparmieremmo milioni di euro e invece abbiamo 4 mila carabinieri che fanno ancora i messi notificatori invece di controllare il territorio. Su 44 mila uomini di polizia giudiziaria 10 mila fanno traduzioni e trasferimenti e per questo le carceri sono chiuse, perche' manca il personale che deve fare questi trasferimenti. Questo giochino all'anno costa 70 milioni di euro. Con 70 milioni di euro quanto cancellieri possiamo assumere". "Sapete - ha proseguito il procuratore rivolgendosi ai ragazzi dei licei presenti - perche' i processi si prescrivono? Perche' se cambia un magistrato in un processo bisogna ricominciare tutto. Io avevo proposto la video registrazione delle testimonianze".