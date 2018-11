Comitato studenti universitari: "Con Oliverio cambio di rotta"

Il Comitato degli studenti universitari dei tre atenei calabresi ha scritto al presidente della Regione, Mario Oliverio, chiedendogli di partecipare ad un incontro da tenersi il 5 dicembre prossimo alle 16,30 nell'aula SS P1 Cubo 0 A dell'Universita' della Calabria a Rende (CS).

"Dopo anni di assoluto abbandono del sistema del sapere - scrivono gli studenti del comitato - finalmente un cambio di rotta significativo che ha potuto ridefinire e potenziare le nostre universita' e' arrivata dal governo regionale. Non possiamo dimenticare, da studenti, le difficolta' che persistevano. La figura dell'idoneo non beneficiario era una difficolta' riscontrabile sulla pelle dei tanti studenti che, in carenza di fondi, rischiavano di abbandonare anticipatamente la carriera universitaria". "Finalmente grazie alla lungimiranza del governo regionale guidato dal presidente Oliverio - hanno aggiunto i rappresentanti degli universitari - sono state date le giuste risposte ai tanti studenti calabresi. Cio' e' stato possibile con un investimento regionale senza precedenti a favore dei nostri atenei calabresi: piu' di 18,6 milioni di euro tra fondi PAC e POR sono stati destinati infatti al diritto allo studio (borse di studio, servizio alloggio e mensa) dall'anno accademico 2015-16. Inoltre - hanno concluso gli studenti del Comitato - si inseriscono il miglioramento del sistema universitario come i voucher per la partecipazione a Master di primo e secondo livello, i fondi destinati al mondo della ricerca, gli stanziamenti per migliorare i luoghi del sapere in Calabria".