Regione, bando PNIRE: prorogati i termini al 27 dicembre 2018

Il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Lavori Pubblici comunica che, con decreto in corso di numerazione, in merito all'avviso di sostegno per lo sviluppo delle Reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 27 dicembre 2018.

Link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/376/index.html